Нефтяники продают бензин себе в убыток, но цены на заправках не изменятся

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ

Торговать бензинам в России стало невыгодно. По крайней мере в оптовых масштабах. К такому выводу пришли эксперты независимого агентства «Аналитика товарных рынков».

По итогам прошлой недели цена тонны АИ-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже снизилась на 11%. 20 апреля она составляла 35,77 тысяч рублей. Но ведь не ноль – откуда тогда убытки?

Нужно учесть и издержки компаний, тем более, нефтяники платят в казну немало: акциз, выплаты по демпферу, налог на добавленную стоимость, налог на добычу полезных ископаемых. По данным той же «Аналитики товарных рынков», набегает 38,07 тысяч рублей. То есть продавая тонну бензина, нефтяники теряют больше 2 тысяч рублей.

ПОЧЕМУ ПРОДАВАТЬ БЕНЗИН СТАЛО НЕВЫГОДНО

Во-первых, упал спрос. Люди сидят на самоизоляции, поездки сократили до необходимого минимума – и нам уже не нужно столько бензина. Разумеется, как только ограничения из-за коронавируса будут сняты, спрос восстановится, но пока, по разным данным, на заправках продают от 30 до 70% меньше обычного.

Во-вторых, нефтяникам приходится платить в бюджет по демпферу. Это сравнительно новый механизм, работающий третий год, который призван защитить российский рынок бензина от резких колебаний. Если на Западе топливо стоит дороже, нефтяникам из бюджета доплачивают за то, что они поставляют внутри страны, компенсируя упущенную выгоду. Но демпфер работает в обе стороны. Сейчас, когда в Европе бензин тоже особо не нужен, цены там упали. И уже российский рынок для продавцов выглядит более привлекательно. Но теперь они должны доплачивать в казну, чтобы торговать в стране. Это, в том числе, не дает ценам на наших заправках опуститься.

Проблема в том, что цену, при которой начинаются «штрафы» для нефтяников, устанавливают на год вперед. И сейчас она заметно выше реальных расценок. Не удивительно, что продавцы топлива просят власти отменить демпфер или хотя скорректировать его.

КАК ИЗМЕНЯТСЯ ЦЕНЫ НА ЗАПРАВКАХ

Как ни странно, никак.

- По сути цены на бензин для населения регулируются государством. Это не официально, но в рознице цены меняются разве что в рамках инфляции, - сказал «КП» президент Независимого топливного союза Павел Баженов. – Пока, по крайней мере, цены не изменились.

Упасть им не дает тот самый демпфирующий механизм. Да и власти подсуетились и запретили импорт дешевого бензина в страну.

Сложившейся ситуацией, как ни странно, не доволен никто. Казалось бы, АЗС могут покупать задешево и продавать задорого – чем не мечта капиталиста. Но с ростом маржинальности упали объемы торговли. Напомним, спрос сократился в два раза.

- Когда у тебя нет покупателей, не важно, сколько ты получаешь с проданного литра, - говорит Павел Баженов.

НЕ СТОЛКНЕМСЯ ЛИ МЫ С ДЕФИЦИТОМ ТОПЛИВА

Если производителям невыгодно продавать бензин, не логично ли им было бы притормозить и не поставлять на рынок столько товара? Не устроят ли нам нефтяники дефицит, чтобы «взбодрить» цены?

- Сейчас будут снижаться объемы производства, будут «сушить» мощности перерабатывающих заводов. Эти процессы уже начались, - сказал «КП» Баженов. – Но это же не вентиль, который можно закрутить, а когда ситуация наладится, снова открыть. Все упирается в рабочие места. К тому же запустить заново остановленное оборудование часто довольно сложно и дорого. Остановка завода или части его мощностей, как ни крути, событие экстраординарное.

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