Когда вакцина от коронавируса появится в России

Известный врач, телеведущий Александр Мясников теперь еще и представитель информационного центра по мониторингу ситуации. Во вторник он сообщил, что вакцина от коронавируса, которую готовит Минздрав, пройдет доклинические исследования к 31 мая и уже в первый день лета можно будет перейти к клинических испытаниям. Означает ли это, что вакцина практически готова? И сколько времени пройдет до того, как ее можно будет применять к заболевшим COVID-19?

- Как правило, клинические испытания вакцины занимают срок от полугода до нескольких лет, - рассказал «КП» врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ имени Н.И. Пирогова Иван Коновалов. - Новый препарат должен проходить доклинические и клинические испытания, которые как раз и могут показать его эффективность и безопасность. Для этого они и требуют такого длительного времени.

Известный врач, телеведущий Александр Мясников теперь еще и представитель информационного центра по мониторингу ситуацииФото: Иван ПРОХОРОВ

Известно, что над разработкой вакцины бьются ученые не только в России, но и по всему миру. Не менее 35 лабораторий пытаются создать вакцину от коронавируса.

- Только у нас в стране существует с десяток разработок вакцины, если не больше, - поясняет Николай Никитин, заведующий сектором кафедры вирусологии Биологического факультета МГУ. – Но важно понимать, что разработка вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 – это не соревнование. Сейчас сложилось в обществе такое мнение, что, вот американцы уже перешли к клиническим испытаниям, наша вакцина, разработанная при Роспотребнадзоре, будет переведена на стадию клинических испытаний. Но это не соревнование. Очень хорошо, что сейчас многие лаборатории включились в работу по разработке хорошей вакцины. Многие из них окажутся не эффективными на стадии испытаний, у многих будут выявлены какие-то проблемы и нужно будет возвращаться снова к этапу разработки, изменений, подбора доз. В МГУ также ведется разработка вакцины против COVID-19, преимуществом которой будет то, что эта вакцина будет универсальной. Не только против COVID-19, но и против атипичной пневмонии, вспышка которой была в 2002 году. Кипит работа в новосибирском «Векторе». В НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи тоже ведутся разработки по созданию вакцины против COVID-19 на основе аденовирусов. При помощи этой же системы они сделали несколько лет назад хорошую вакцину против вируса Эбола. Разработки в этих лабораториях уже есть. Они просто адаптируют известные технологии, которыми занимаются уже давно, под конкретный вирус. Это сложно. Но намного сложнее и дольше времени занимает тестирование, анализ вакцин с точки зрения их эффективности и безопасности.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/773811" frameborder="0"></iframe> Мурашко рассказал Путину об успехах в создании вакцины от коронавируса в России.

КСТАТИ

Простой парень в толстовке: «Комсомолка» узнала, кто главный разработчик российской вакцины от коронавируса

Ильназ Иматдинов защитил кандидатскую в 24 года, в соцсетях у него много котиков, но сейчас ему не до них — ученый работает над спасением человечества (подробности)

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Исследователи начали тестировать здоровых россиян на иммунитет к коронавирусу

В понедельник, 20 апреля, стартовал набор пациентов, у которых бесплатно определят иммунную защиту от COVID-19 (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ученые попросили Путина выпустить из карантина детей и открыть парки

Неделю назад Владимир Путин уже собирал «совещание по санитарно-эпидемиологической обстановке», на котором выслушивал экспертов по противодействию эпидемиям, учёных-вирусологов, инфекционистов, руководителей научно-исследовательских центров. Президента интересовали два главных вопроса: достаточны ли предпринятые меры и каков прогноз по развитию эпидемии? Все были солидарны в том, что самоизоляция - это очень хорошо, а прогноз давать пока рано (подробности)