Прикованная к постели Надежда Бабкина впала в депрессию

Врачи одного из столичных медицинских центров с 1 апреля делают все возможное, чтобы поставить на ноги Надежду Бабкину. Однако, борьба с запущенной двусторонней пневмонией тяжело дается 70-летней артистке. После нескольких суток медикаментозной комы она с трудом приходит в себя и до сих пор не может полноценно говорить.

- Сознание Надежды Георгиевны несколько заторможено, общается она вяло, используя жесты и знаки, - на условиях анонимности сообщили сотрудники медцентра о состоянии Бабкиной. - Кроме того, из-за долгого пребывания в стационаре у нее развилась депрессия. О выписке пока говорить еще очень рано. Но то что ее сняли "сняли с трубы", то есть отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, уже большая победа.

Надежда Бабкина была госпитализирована в начале апреля с двусторонней пневмонией.Фото: Борис КУДРЯВОВ

По словам медиков, Надежда Георгиевна пока слишком слаба, чтобы встать. Она питается через зонд, а дышит с помощью небольшой трубки, вставленной в шею. Народной артистке проводят противовирусную и антибактериальную терапию, которую пересматривали уже несколько раз. Также врачи внимательно следят за сердечным ритмом Бабкиной. Из-за тахиаритмии звезда находится в отделении кардиореанимации.

- Площадь поражения легких уменьшается очень медленно, но уже есть минимальная положительная динамика. Температура у Надежды Георгиевны в пределах 36-37 градусов, все рекомендации медработников она выполняет, - приводит слова источника издание "Стархит".

Напомним, королева русской песни была экстренно госпитализирована 1 апреля после нескольких дней самолечения. Бабкина почувствовала себя плохо вскоре после празднования 70-летнего юбилея. При этом, чтобы не пугать поклонников, близкие до последнего не сообщали о болезни Надежды Георгиевны и даже публиковали в ее Инстаграме фото "на самоизоляции", когда артистка уже была в больнице.

"Комсомольская правда" желает Надежде Георгиевне скорейшего выздоровления.

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