Писатель Александр Проханов: Если бы Ленин не свершил революцию, Гитлер потом разбил бы осколки России

- Бытует мнение, что если бы Ленин не совершил революцию, Россия была бы процветающей страной?

- Если бы не было Ленина и Октябрьской революции, мы бы остановились на революции Февральской, и тогда, скорее всего, огромные пространства Российской империи просто рассыпались бы. От страны остались бы фрагменты со средне-либеральной идеологией, как в какой-нибудь Швейцарии. При этом в Европе все равно родился бы тот же агрессивный национал-социализм. И Гитлер пошел бы на Восток. И эти осколки России были бы покорены и разбиты.

- А с чего бы развалилась Россия? Победили бы вместе с союзниками в Первой мировой, получили бы даже Константинополь (нынешний Стамбул)!

- Так после Февральской революции страна уже рассыпалась! Отвалилась Украина, ушла Польша, откололся Кавказ. Только большевики могли собрать ее заново штыками и кровью.

- При каком условии Ленин не взял бы власть?

- Все толкали царя на модернизацию страны. Были планы и ГОЭРЛО, и строительства каналов, заводов, но Николай постоянно откладывал этот рывок. Он был просто на него неспособен. Ради этого он должен был отказаться от войны! Если бы не было этой бойни и разрухи, может, Ленин и не взял бы власть.

- Что отличает нынешних российских оппозиционеров от ленинцев 1917-го?

- В 1917 году у революционеров был грандиозный проект с могучей идеологией. Чертежи будущего планеты. А у нынешних – ничего. Они опираются на умирающий мировой либерализм.

- Почему же тогда ленинский СССР не прожил и ста лет?

- Время убыстряется, сегодня один год – за три. 70 лет ХХ века – огромный срок, соизмеримый с 300 ленивыми годами романовской монархии. И за это время Советский Союз разбил Гитлера, создал супериндустрию и ушел в космос, встав вровень с могучей и почти нетронутой войной Америкой.

- Почему в России не приживается буржуазный строй? Вечно у нас то царизм с охранкой, то большевики с ГУЛАГом.

- Русскому сознанию не свойственен либерально-демократический строй, ему нужен централизм: у нас огромная страна и колоссальные опасности, которые висят над нами. Мы обречены все время превращаться в батальон, над которым царь или вождь. Глубинное централистское сознание и не позволяет реализовать в России либеральный проект. Он натыкается на эти коды в массах, и возникает стычка. Так было в 1917-м, так было при Ельцине...

- Россия может быть только империей?

- Как и другие крупные образования. Ни Америка, ни Китай не могут быть никакой другой страной, кроме империи.

- Главная ошибка Ленина?

- А у Ленина не было ошибок! Он действовал безошибочно. Он взял власть, создал суперпартию и умер посреди беспрерывных побед своей идеологии. Ошибки были у его последователей – Хрущева и так далее. Они утратили идеологию победителей, потеряли ту звезду русского космизма, которая ставила перед страной потрясающие, недостижимые цели. А только такие цели имеют смысл! Достижимые цели ставят домохозяйки, которые варят борщ.

А кто для вас Ленин?.

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