Леонид Млечин про Ленина: Люди с такой дьявольской целеустремленностью рождаются раз в тысячелетие

- Кто для вас Ленин?

- Человек, который всю жизнь посвятил одной цели – взять власть и построить коммунизм. И ни о чем другом не думал.

Однажды до революции русские эмигранты оказались в необыкновенном местечке. «Какая красота!» - вздохнули все вокруг, а Ленин сказал: «Как нам гадят меньшевики!» Он маниакально был захвачен своими идеями...

- А в мировую революцию он действительно верил?

- Он исходил из того, что без поддержки мировой революции в России подлинный социализм не построить. Говорил Крупской, что понадобится единый алфавит и единая экономическая политика для всей Европы.

- В современной российской элите уже много и тех, кто симпатизируют скорее белому движению.

- Это увлечение было в последние годы советской власти, когда стало ясно, что коммунистическая идеология умерла. Новая Россия, скорее, опять симпатизирует красным. Мы вернулись к представлению, что наша история началась с 1917-го. А все потому что живем в обществе, которое сформировал Ленин. Он учредил «рабочие и крестьянские революционные трибуналы» и политическая целесообразность стала важнее права. Мы до сих пор живем этим наследием – говорить с трибуны одно, а делать другое.

- Возможно, власть не проводит «де-ленинизацию» (хотя, похоже, считает Ленина организатором «красного Майдана», а значит госпереворота), из-за настроения людей? Для них Ленин и Сталин – символы справедливого строя?

- При советской власти все решало начальство. И вдруг нас заставили самих думать о завтрашнем дне. Отсюда реакция на социальную несправедливость, на отсутствие успеха: без вождя не справимся. Только он поднимет страну. Важно – почему позитивно думают о Советском Союзе даже молодые люди, ни минуты в нем не жившие? Они рисуют себе прошлое не таким, какое оно было на самом деле, а каким им хочется, чтоб оно было. Но смотреть на будущее через призму прошлого – лишать себя перспективы.

- Чиновники даже поругивают народ за патернализм - привычку во всем ждать помощи от государства. Это тоже наследство Ленина?

- Конечно! В Гражданскую войну миллионы образованных и деятельных людей были уничтожены или покинули страну. Чтобы понять, кого Россия лишилась, приведу пример. В Первую мировую России, как и всем воюющим странам, не хватало оружия и снарядов. Госаппарат не справлялся. Тогда российские промышленники вложили деньги в военную индустрию. И к 1916 году винтовок войска получили в четыре раза больше, чем до войны, пулеметов в тринадцать раз, артиллерийских орудий в десять раз, снарядов — в тридцать. Россия в Первую мировую - единственная воюющая страна, где не понадобились карточки на продовольствие!

- Зато Ленину должны быть благодарны республики бывшего Союза. Он дал им возможность оформить государственность и заложил мину под СССР.

- Большевики, добиваясь власти, провозгласили лозунг «самоопределения народов». Но отпускать никого не хотели. С помощью Красной армии вернули в состав Советской России почти все окраины, которые хотели отделиться. Не вернули Финляндию и Прибалтику, потому что подписали позорный брестский мир с Германией, и Польшу, поскольку война с Варшавой в 1920-м закончилась неудачно...

- Может ли появится в России новый Ленин?

- Такие, как он, с талантом организатора и дьявольской целеустремленностью, рождаются раз в тысячелетие. Но дело еще и в том, что история предоставила в его распоряжение целый народ, который в 1917 году растерялся и, напуганный хаосом и анархией, принял большевиков как сильную и уверенную в себе власть.

- Получается, виной всему один сверхудачливый сверхчеловек, который взял и изменил ход истории?

- Не зря же Троцкий говорил, что если бы осенью 1917-го в Петрограде не было бы ни его, ни Ленина, большевики бы власть не взяли.

- И все же, почему Ленину удалось то, что не могли помыслить другие?

- Потому что он сделал то, что никому и в голову не приходило. Ответственные политики не считали возможным давать невыполнимые обещания. Они понимали, что переустройство российской жизни будет медленным и трудным. А Ленин легко обещал решение всех проблем!

- В тренде ли сейчас идеи Ленина?

- Левые идеи не умирают. Но сейчас в тренде другое – популизм и национализм. Желание оградиться от всех.

А кто для вас Ленин?.

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