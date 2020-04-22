«После Ленина нельзя играть Деточкина!..»

Советская кинолениниана - тема для отдельной книги. Немногие, правда, возьмутся ее писать (или, если на то пошло, читать). Обилие житийных, верных канону фильмов о Ленине, скажем так, несколько утомило зрителей, живших в СССР. А молодежь фигура вождя в старых (и по большей части очень скучных) картинах не очень-то и интересует.

Эта ответственная роль обычно доверялась солидным драматическим артистам: Максиму Штрауху, Кириллу Лаврову, Михаилу Ульянову, Юрию Каюрову. К последнему Ленин прицепился особенно прочно - он сыграл его в 18 фильмах, а ведь играл еще и на сцене! В фильме «В начале века» он с Крупской сидит в Шушенском, в «Шестом июля» подавляет левоэсеровский мятеж в Москве, в «Кремлевских курантах» разъясняет крупному инженеру-электротехнику все прелести плана ГОЭЛРО, в «Ленине в Париже» общается с Инессой Арманд на ее родине. А ведь были еще какие-то навсегда канувшие в Лету «Утро», «Исход», «Угол падения», «Посланники вечности», «Черные сухари», «Почтовый роман»…

Но за эту роль иногда приглашались актеры, которых с первого взгляда ни один человек в здравом уме с Лениным ассоциировать не станет. Именно их мы и решили вспомнить.

Иннокентий Смоктуновский («На одной планете», 1965 г.)

Когда Лев Данилкин, автор одной из лучших книг о Ленине «Пантократор солнечных пылинок», был на радио «Комсомольская правда», мы его спросили: «Кто лучший из актеров, которые играли Ленина?» Он сразу ответил: «Смоктуновский. Он такой Ленин, каким его описывает в своих воспоминаниях Крупская. Смешной и остроумный. Это очень похоже на правду».

Авторы «На одной планете» стремятся продемонстрировать Ленина не оратором с плаката, а «самым человечным человеком». В одной сцене он, едучи в машине с Крупской и швейцарским коммунистом Платтеном, лично прибивает оторвавшийся от ботинка жены каблук! Вообще же действие картины разворачивается на протяжении суток, 31 декабря 1917-го и 1 января 1918-го. Как известно, 1 января на Ленина было совершено первое покушение, он чудом остался жив, и эта история тоже рассказывается в фильме.

Потом Смоктуновский еще раз сыграл Ленина, в фильме «Первый посетитель». Из-за этих картин он чуть не лишился роли Деточкина в «Берегись автомобиля». Министр кинематографии Алексей Романов вызвал к себе Эльдара Рязанова и в течение часа доказывал ему, что после роли Ленина ни в коем случае нельзя давать Смоктуновскому роль жулика. Рязанов выстоял, убедив Романова, что актер будет в совершенно другом гриме, и вообще Деточкин - персонаж честный, благородный, положительный. Но все равно, когда он выходил из кабинета, вслед ему Романов бросил фразу: «Да... неразборчивый у нас Смоктуновский!»

Родион Нахапетов («Сердце матери», 1965 г., «Верность матери», 1966 г.)

Как можно понять из названий, это дилогия о Марии Ульяновой. Ее сына Володю сыграл двадцатиоднолетний Родион Нахапетов, в котором художник Борис Дуленков усмотрел портретное сходство с героем. Нахапетов - наполовину армянин, с черными глазами и бровями - сначала не поверил своим ушам, когда его пригласили на пробы. Но волосы ему осветлили, а лоб выбрили, и оказалось - действительно похож. Перед тем, как окончательно утвердить Нахапетова на роль, на киностудии тщательно изучили его личное дело, чтобы проверить: достаточно ли чист был во время учебы во ВГИКе моральный облик юного артиста.

Володю сыграл двадцатиоднолетний Родион Нахапетов, в котором художник Борис Дуленков усмотрел портретное сходство с героем

Ни «Сердце матери», ни «Верность матери» классикой советского кино не стали. Но Нахапетов остался очень благодарен их автору Марку Донскому - он во время съемок объяснял актеру все свои решения, словно ненавязчиво обучая его режиссуре. Уже через несколько лет Нахапетов сам начал ставить фильмы.

Андрей Мягков («Надежда», 1973 г.)

Еще один актер, который сразу после Ленина отправился к Эльдару Рязанову, у которого снялся в куда более любимых народом фильмах.

В интервью Мягков рассказывал, что ему предлагали играть Ленина довольно часто - в том числе в театре. Например, руководитель МХАТа Олег Ефремов однажды решил, что именно он будет играть Ильича в спектакле по пьесе Михаила Шатрова «Так победим!» Мягков отказался, сочтя пьесу «абсолютным враньем». Ефремов сказал, что если он не согласится, может уходить из театра. Мягков ответил, что лучше уйдет. Конфликт, правда, удалось погасить - Ленина очень кстати согласился играть Александр Калягин.

Донской заявил, что ему нужно будет играть не столько Ленина, сколько молодого человека, пылко влюбленного в Надежду Крупскую

От участия в фильме Марка Донского Мягков тоже поначалу пытался отказаться. Но Донской заявил, что ему нужно будет играть не столько Ленина, сколько молодого человека, пылко влюбленного в Надежду Крупскую, которую играла Наталья Белохвостикова. Влюбиться на экране в Белохвостикову актер согласился. Правда, и о политике, и о революционной борьбе ему перед камерой пришлось говорить довольно много.

Бен Кингсли («Ленин. Поезд», 1988 г.)

Образ Ленина в зарубежном кинематографе раскрыт довольно плохо - иностранцев как-то всегда больше привлекали Николай II, его супруга Александра, их дочь Анастасия и демонический Распутин. Один из самых известных иностранных фильмов про Ильича снят Дамиано Дамиани, серьезным итальянским режиссером, автором многих классических криминальных драм (в России он, правда, больше всего известен как автор сериала «Спрут»). Бен Кингсли, незадолго до этого получивший «Оскара» за роль Махатмы Ганди, с воодушевлением взялся за роль вождя русской революции (который еще никогда на киноэкране не был так носат). В центре сюжета - путешествие Ленина в пломбированном вагоне из Швейцарии в Петроград, а также его непростые отношения с попутчицами: женой (которую сыграла знаменитая американская актриса и танцовщица Лесли Кэрон) и Инессой Арманд (Доминик Санда).

Бен Кингсли, незадолго до этого получивший «Оскара» за роль Махатмы Ганди, с воодушевлением взялся за роль вождя русской революции

Евгений Миронов («Демон революции», «Меморандум Парвуса», «Ленин. Неизбежность», 2017-2019 гг.)

Владимир Хотиненко размахнулся и выпустил, по его выражению, «триптих про Ленина»: из одного и того же отснятого материала он сделал два сериала, покороче и подлиннее, плюс предназначенный для кинопроката фильм. Главную роль сыграл Евгений Миронов, который сначала очень сомневался, что сможет убедительно изобразить Ильича. Но Хотиненко говорил в интервью «КП»: «Кроме Жени, на роль пробовались другие актеры, но когда пробы закончились, я понял: если Миронов не согласится, и фильма не будет. Да, он не очень похож на Ленина. Но и на Достоевского тоже не был похож - а отлично сыграл его в моем фильме! Просто он замечательный актер. Он до умопомрачения отсматривал хронику, изучал жесты Ленина, выражения его лица. И потом говорил, что с трудом освобождался от этой роли: слишком сильный оказался характер. Раньше так трудно ему было только после «Идиота».

Евгений Миронов в роли Ленина

Евгений Стычкин («Троцкий», 2017)

К столетнему юбилею революции вышло два сериала с Лениным: если канал «Россия» показал «Демона революции», Первый канал предъявил публике «Троцкого». Евгений Стычкин, сыгравший Ильича, признавался в интервью, что не испытывал к своему персонажу даже минимальной симпатии: «Для меня Ленин — черная дыра. Абсолютное пренебрежение к человеческим ценностям, к жизни людей, отсутствие даже зачатков милосердия… Трудно уловить, что позволяет ему принимать страшные решения, не замечать кошмара ситуаций, не испытывать жалости. Для него не существует никаких преград, во всей революционной шайке он — самый черный. Страшнее Сталина и страшнее Троцкого».

Евгений Стычкин, сыгравший Ильича, признавался в интервью, что не испытывал к своему персонажу даже минимальной симпатии

А кто для вас Ленин?.

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