Мы пустили по ветру ленинское наследство

Поколение нынешних 40-50-летних в основном по привычке иронизирует над Лениным. Так повелось в их далекой позднесоветской юности. Вера в коммунизм и его идеалы на излете советской власти стала уделом городских сумасшедших.

Те же, кому сегодня меньше тридцати, к Ленину относятся совершенно по-другому.

Им намного проще относится к вождю мирового пролетариата отстранено, со спокойным интересом, просто как к исторической фигуре.

Но какой фигуре!

Имя и образ Ленина неотделимо от советского проекта и его исторической судьбы. Ленин – его создатель в буквальном и метафизическом смысле.

СССР родился в ленинских мечтах, текстах. В каком-то смысле, ленинское слово, логос воплотило красный проект. Религиозное поклонение Ильичу в этом смысле было совершенно логичным.

И СССР в массовом сознании поколения 20-30-летних все больше утрачивает реальные черты и приобретает образ «золотого века», «сказочного града Китежа» и «России, которую мы потеряли».

Тотальный провал постсоветских национальных проектов на территории бывшего СССР не оставляет ни малейших сомнений в том, что Советский Союз останется в сознании десятков миллионов человек - Великой мечтой.

И если за фигурой Сталина всегда (или пока) стоит условный 1937 год с его репрессиями, то Ленин предстает в образе идеального исторического героя, равного титанам древности, создателям великих империй и цивилизаций.

Ленин сделал Россию субъектом мировой истории. В отведенные ему короткие 70 лет, советский проект смог повернуть течение времени на всей планете, изменить судьбы десятков народов и миллиардов людей.

Ленин и партия большевиков – в 1918 году извлекли Российскую империю из исторического небытия, в котором она должна была безвозвратно исчезнуть, раздавленная войной, смутой и народным безумием.

Но то, что большевики смогли построить из этих обгоревших ошметков, и сегодня, спустя 100 лет поражает своим поистине космическим масштабом.

Из мертвых городов, из Дикого поля, по которому бродили вооруженные шайки в поисках пропитания, Ленин и большевики за 30 лет построили величайшее в человеческой истории государство, которому было под силу абсолютно все.

И человек в космосе, и атомные ледоколы, и сотни новых городов. И что самое поразительное, все это было воплощением совершенно невозможной идеи построить общество всеобщего счастья.

Западные политики зря обвиняют Россию в попытках воссоздать Советский Союз. Это невозможно.

Современной России не удается не то что собрать, а даже удержать постсоветское пространство по очень простой причине. Нам нечего предложить этому пространству.

Для того, чтобы это случилось и возникла такая центростремительная сила, которая снова собрала бы вместе эти десятки миллионов одичавших в одиночестве людей, нужна общая большая мечта. И этой мечтой не может быть ни ВВП, ни количество торговых площадей, ни дешевая нефть.

Эту мечту сформулировал родившийся 150 лет назад на берегах Волги русский человек – Владимир Ильич Ульянов, ставший для человечества Лениным.

Эта мечта обладала колоссальной мощью, будто управляемая термоядерная реакция. Только такая сила могла остановить обычный ход человеческой истории и сдвинуть целую планету на новую орбиту.

Судить сегодня Ленина нашими современными мерками глупо и стыдно. Пигмеи не могут рассуждать о логике гигантов.

150-летий юбилей Владимира Ильича Ленина в России будет отмечаться очень скромно. И совсем не потому что у нас коронавирус.

Просто в ленинский юбилей невозможно не сделать массу очень неприятных для нас сравнений.

Что он смог, а мы не смогли. Что он построил, а мы – сломали. Что он – победил, а мы – мало того, что проиграли, так еще и сдались на милость врагу.

Владимир Ильич, мы все просрали. Прости нас.

А кто для вас Ленин?.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Интервью с Лениным: Владимир Ильич, цены на нефть рухнули. Что делать?

Как ответил бы Ильич, если бы мы сейчас брали у него интервью про кризис, Украину, коррупцию и секс (подробности)

МНЕНИЯ

Леонид Млечин про Ленина: Люди с такой дьявольской целеустремленностью рождаются раз в тысячелетие

- Кто для вас Ленин?

- Человек, который всю жизнь посвятил одной цели – взять власть и построить коммунизм. И ни о чем другом не думал.

Однажды до революции русские эмигранты оказались в необыкновенном местечке. «Какая красота!» - вздохнули все вокруг, а Ленин сказал: «Как нам гадят меньшевики!» Он маниакально был захвачен своими идеями... (подробности)

Виктор Сухоруков: Вы напрасно требуете от меня какой-то пародии на Ленина!

- Виктор Иванович! А вообще, каково это - стать вдруг Лениным? Вы же в кино были Владимиром Ильичом аж дважды!

- В кино дважды, да. Первый фильм - «Комедия строгого режима» (1992 года, режиссеры Владимир Студенников и Михаил Григорьев – А.Г.). Но там даже не артист Сухоруков сыграл Ленина. Там роль Ленина - к его столетию - исполнил в колонии строгого режима заключенный Зуев, которого сыграл артист Сухоруков. (подробности)

Владимир Познер о Ленине: Он выдающийся политический деятель, который сумел воспользоваться ситуацией, но совершил катастрофическую ошибку

22 апреля исполняется 150 лет со дня рождения Владимира Ульянова. Ленина. Знаменитый телеведущий рассказал журналисту Радио «КП» Ивану Панкину как он относится к главной фигуре 20-го века (подробности)