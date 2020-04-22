2020-04-22T12:33:34+03:00
Коронавирус Covid-19

В Москве 600 человек не смогли попасть в метро

А все потому, что не привязали карту «Тройка» к цифровому пропуску
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Почему-то некоторые москвичи решили, что ограничения коснутся кого-то, но не ихПочему-то некоторые москвичи решили, что ограничения коснутся кого-то, но не ихФото: Михаил ФРОЛОВ
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Москва продолжает бороться в коронавирусом, для этого с 22 апреля усилили ограничительные меры передвижения по городу – теперь нужно к цифровому пропуску привязать карту «Тройку» или указать госномер машины. Почему-то некоторые москвичи решили, что ограничения коснутся кого-то, но не их. Как началось утро 22 апреля, как проверяют цифровые пропуска в транспорте по новым правилам и сколько нарушителей рассказал Максим Ликсутов.

- На 9 утра сегодня (час пик) 600 человек не смогли попасть в метро, потому что не привязали карту «Тройка» к цифровому пропуску. У не которых пропуск все же был, но они его не привязали к транспортной карте – таких около 100 человек, - рассказал Максим Ликсутов, глава Департамента транспорта Москвы.

Максим Ликсутов обратил внимание, что даже если вы привязали пропуск, то лучше проверить его привязку к «Тройке» до поездки на портале mos.ru. Система контроля на станциях метро, по словам главы Дептранса, позволяет в автоматическом режиме видеть сколько людей без пропуска и контролировать обстановку. Происходит фиксация всех, кто нарушает.

Что же касается наземного транспорта (автобусы, трамваи, троллейбусы) – проводится выборочный контроль. На сегодняшний день было проверено около 70 тысяч пассажиров.

- В наземном транспорте не было пропусков порядка у 100 пассажиров. В таких случаях ГУП «Организатор Перевозок» принимает меры административного характера, - сказал Максим Ликсутов.

ВАЖНО

Чтобы ездить сейчас в московском метро нужен пропуск. Его можно оформить на сайте nedoma.mos.ru, по телефону +7 (495) 777-77-77 или сообщение на номер 7377. К пропуску нужно не менее, чем за 5 часов, привязать «Тройку» или социальную карту. Иначе на турникете они не сработают.

Как оформить пропуск передвижения по Москве.С 13 апреля для поездок на личном и общественном транспорте по Москве потребуется цифровой пропуск. Оформить его можно несколькими способами

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Департамент транспорта Москвы: проверить цифровой пропуск можно на сайте «Недома»

Там же можно вписать госномер машины и добавить номер карты «Тройка» (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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