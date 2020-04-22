В Москве зафиксировали 5600 машин без пропусков

В Москве с 22 апреля начали действовать дополнительные ограничительные меры передвижения по городу – власти города предупреждали, что для поездок необходимо привязать карту «Тройка» и госномер к цифровому пропуску. Однако прислушались не все. Сегодня утром в Москве уже зафиксировали 5600 машин без пропусков. Об этом рассказал глава Департамента транспорта Максим Ликсутов.

- Уже 3 млн 700 тысяч автомобилистов внесли номера своих автомобилей в автоматизированную систему в Москве и Московской области. На сегодняшний день на 9 утра были выявлены 5600 автомобилей, которые передвигались по Москве без пропуска. Ко всем автомобилистам будут применены меры административного характера, - сказал Максим Ликсутов.

В настоящее время Департамент транспорта совместно с полицией проверяет данные о предписаниях санитарного врача у конкретных людей, передвигающихся на личном транспорте по Москве и области.

Москвичей, получивших пропуск, которым необходимо ехать на работу или по другим неотложным делам, просят потратить несколько минут, чтобы на сайте nedoma.mos.ru привязать госномер машины к цифровому пропуску и не нарушать.

Со сложностями столкнулись утром 22 апреля и пассажиры метро – в подземку не смогли попасть 600 человек. А все потому, что не привязали карту «Тройка» к цифровому пропуску. Таких зафиксировали уже около 100 человек.

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