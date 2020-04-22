Дневник дачницы-самоизолянта: Хозмаг закрыт, на доставке разоришься. А где же купить семена и грабли

ВСЕ НА ГРЯДКИ?

Что обычно делают наши российские люди, когда будущее туманно и грозит очередным кризисом? Правильно, копают грядки. И сажают побольше картохи, лучку и всяких овощей с зеленью. Со своим подножным кормом — в будущее можно смотреть увереннее.

Вот и я, оказавшись в самоизоляции на даче, уже который день смотрю на теплицу. Самое время в нее что-то начать сажать — май на носу. Да только где это «что-то» при наших коронавирусных ограничениях взять?

В прежние годы в конце апреля на всех ближайших рынках уже красовалась рассада. Сейчас — ни рассады, ни семян. Небольшой рыночек по дороге на дачу, где обычно продавали рассаду, - закрыт. Большой трехэтажный супермаркет из серии «Все для дачи», перед которым весной всегда продавали саженцы и рассаду из ближайших питомников, - закрыт. Хозмаг поменьше в соседней деревне — тоже закрыт.

Что осталось? Есть в ближайшем сетевом супермаркете отдел сезонных товаров. Там продаются несколько пакетиков семян — в основном цветов. И пара игрушечного вида тяпочек — такие используют для ухода за комнатными цветами. Готовься, дачник, к весенним работам.

Может, это в нашей округе такая незадача?

- Не только у вас так. В Подмосковье на сельскохозяйственных рынках разрешено продавать только продовольствие, семена и саженцы к нему не отнесены. Магазинам, которые продают семена, грунты, удобрения укрывные материалы и прочие товары для дачников и сельских жителей, тоже работать запрещено, - делится глава ассоциации «Фермеры Московской области» Максим Гриднев. - Не только дачники, но и люди, у которых личные подсобные хозяйства, фермеры, тоже ничего посеять-посадить не могут — негде взять посевной и посадочный материал. Что-то купить можно дистанционно, через маркетплейсы или садовые онлайн-гипермаркеты. Но… Сами в общем увидите.

ЗАКАЗ — ОТ 5 ТЫСЯЧ

Уже представляю дачниц-пенсионерок, виртуально выбирающих рассаду и грабли в маркетплейсах. Особенно из товарищества где-нибудь за 90 км от МКАД, где и связь-то с перебоями.

Но где наша не пропадала — будем смотреть. Маркетплейсы - это что-то типа онлайн-рынка, торговая интернет-площадка, где собраны предложения от разных поставщиков.

О-па! «Минимальный размер заказа, при котором осуществляется его доставка — 5000 рублей. Просим отнестись с пониманием». И это без учета стоимости доставки!

Могу успокоить — понимание не очень понадобится. Разделы с семенным картофелем встречают табличками «нет в наличии», большую часть сортов томатов-огурцов, видимо, уже тоже раскупили.

Смотрю дальше. Сайты дачных гипермаркетов, садовых питомников, тепличных хозяйств. По хорошему, мне нужны бы и грунт, и новый инвентарь, и рассада с семенами. С грунтом и инвентарем проблем нет. Но собрать в одном заказе все нужное вместе с необходимой рассадой не получается. А заказывать из разных мест в садовое товарищество - на доставке разоришься. Потому решаю все же сосредоточиться на рассаде. Перебьюсь уж старыми кривыми граблями и скособоченной тяпкой.

ЗДРАВСТВУЙ, РАССАДА

Итак, рассада. Большинство по старинке зовут в свои теплицы, куда приехать теперь проблематично. Но кое-где появилась и доставка к месту. Минимальный заказ у всех — от 2000 рублей. Опять-таки не считая стоимости доставки, которая зависит от километража и в дальние углы области может обойтись примерно во столько же (см. «Калькулятор самоизолировавшегося дачника»).

Тут есть еще один тонкий момент. Когда покупаешь рассаду традиционным путем, на рынке или в садовом центре, все кустики — перед тобой. Видишь, что выбираешь. А когда тебе рассаду продают через интернет, разглядывать приходится картинки пакетиков с семенами, из которых вроде как эту рассаду вырастили. Да и это не у всех. Некоторые пишут без затей «кабачок — 40 руб.». А кабачок-то кабачку рознь… Ничего не остается как полагаться на порядочность поставщика и его «бренд». Потому, тяжело вздохнув, в списке потенциальных продавцов я оставила пару известных сельхозинститутов, у которых есть свои тепличные хозяйства. Выбрала тот, который поближе, в моем районе.

Несколько дней ушли на переговоры, но рассаду и семена мне привезли прямо к воротам дачи. Три ящичка с зелененькими ростками и несколько пакетиков семян обошлись почти в 3000 рублей. Затариваясь обычным образом, я бы потратила, как минимум, в полтора раза меньше. Хотя бы за счет того, что не стала бы набирать рассады именно на 2000 рублей. Утешаю себя тем, что закупаясь на неделю в супермаркете, оставляю там почти столько же денег.

КАЛЬКУЛЯТОР САМОИЗОЛИРОВАВШЕГОСЯ ДАЧНИКА

Рассада:

томаты — 40-140 руб. за кустик ( в зависимости от сорта)

огурцы — 40-120 руб.

Семена (лук, салат, укроп) — 18-20 руб. за пакетик

Доставка — от 500 до 750 рублей по ближнему и среднему Подмосковью (до 40 км), в свой или соседний район; от 1500 рублей — если дальше.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Андрей Туманов, председатель общественной организации «Садоводы России»:

«Берегитесь: через интернет вы в 90% нарветесь на жуликов и фальсификаторов»

- Большая часть страны даже и без кризиса живет с огородов. А сейчас я бы на месте властей просто раздавал семена — чтобы люди сидели на своих огородах.

Покупать через интернет? Я вам руку на отсечение даю, около 90% продаж в интернете саженцев и семян — это жульничество и фальсификация. Либо это чистое жульничество — с вас деньги возьмут и вообще ничего не пришлют. Либо это те, кто торгует красивыми картинками, а присылает мусор. Мой любимый пример — одна смоленская фирма, у которой на сайте выставлены растения, из которых половины не существует в природе. Ну нет таких видов абрикосов или черешни.

Отправлять садоводов готовиться к весенним работам через интернет могут только вредители. Помимо прочего, это убьет тот небольшой отечественный легальный сектор производителей семян и саженцев, который только-только начал вставать на ноги.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Торговлю саженцами и семенами все-таки разрешили!

Пришла хорошая новость: торговлю саженцами и семенами в период всеобщей самоизоляции в Подмосковье разрешили — учитывая начало посевного сезона. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области.

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