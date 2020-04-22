2020-04-22T13:38:04+03:00
Общество

Первое дело за срыв дистанционного урока заведено против пранкера: Ему грозит до 5 лет колонии

Стример присоединялся к онлайн-трансляциям школьников, разыгрывал их, хамил и срывал обучение
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
Поделиться:
Комментарии: comments1
Сейчас следователи разыскивают неизвестного под псевдонимом Артур АмаевСейчас следователи разыскивают неизвестного под псевдонимом Артур Амаев
Изменить размер текста:

Дистанционное обучение - и так испытание не для слабонервных. Шутки про "собираем деньги на шторы для всплывающих окон" уже не веселят, когда твоему ребенку нужно просто войти в виртуальный класс. Именно в этот момент резко падает скорость интернета, а твой сосед решает поработать перфоратором. Но бывает, что урок заканчивается, так и не начавшись.

Урок биологии про строение птиц прервался диким хохотом, а затем воплями мата. На экране стали появляться нецензурные слова и рисунки. Учитель удалила присоединившегося к классу "ученика", то тот опять добавился под чужим именем и включил матерные частушки.

Где-то на школьном форуме уже установленный следствием мужчина заметил пароль, и решил им воспользоваться, чтобы развлечь себя в самоизоляции. Подобных розыгрышей в сети уже неимоверное количество.

Дошло до того, что отдельные подростки намеренно занимаются троллингом учителей, а другие эти издевательства собирают по сети, делая из них ролики. Размещая в этих видео рекламу, хулиганы извлекают из них выгоду.

На днях Следственный комитет (СК) России предупредил о том, что будет возбуждать в отношении таких пранкеров уголовные дела. А следом завел первое за срыв дистанционного урока в отношении жителя Санкт-Петербурга, который называет себя в социальной сети "ВКонтакте" Артуром Амаевым.

- Подозреваемый позиционирует себя как "стример", то есть человек, занимающийся потоковой трансляцией видео в режиме реального времени. Указанное лицо снимает прохождение видеоигр, а также розыгрыши (пранки), которые выкладывает на своем канале под названием "Russia Paver" на платформе YouTube, - заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Следователи зафиксировали, что 27 марта и 6 апреля 2020 года в сети были размещены видеозаписи, на которых блогер присоединялся к обучающим онлайн-трансляциям школьников, разыгрывал их, при этом вел себя вызывающе, хамил, фактически срывал проводимые дистанционным образом учебные занятия, в том числе представлялся... сотрудником Министерства образования России.

- По поручению Председателя СК России Александра Бастрыкина, была проведена проверка по факту совершения противоправных действий при проведении дистанционного обучения школьников, по результатам которой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса "неправомерный доступ к компьютерной информации", - отметила Петренко.

Статья серьезная: она предполагает наказание до 5 лет колонии и штраф в размере миллиона рублей.

Сейчас следователи разыскивают неизвестного под псевдонимом Артур Амаев и подобных ему "шутников", чтобы после карантина занять их в судебных процессах.

- Недоумение вызывают подобные неэтичные и даже противоправные действия со стороны некоторых взрослых пользователей сети Интернет, которые, казалось бы, должны понимать сложность нынешней ситуации и необходимость помогать детям и педагогам или, как минимум, не мешать им. Следственный комитет России во взаимодействии с Министерством просвещения будет отслеживать подобных хулиганов, - заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

В ТЕМУ

СК России защитит учителей от троллинга и пранков во время дистанционных уроков

Такие действия в интернете могут повлечь за собой ответственность, как и любое хулиганство (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Виктор Сухоруков: Вы напрасно требуете от меня какой-то пародии на Ленина!
Наш политобозреватель Александ Гамов отметил 150-летие со дня рождения вождя мирового пролетариата вместе со знаменитым артистом Театра имени Моссовета, сыгравшим роли Ленина на сцене и в кино [опрос, аудио]
Что означают сны во время пандемии: как их правильно толковать
Многим известны традиционные толкования наших ночных видений. Все они довольно подробно описаны в соннике Миллера. Но сейчас очень необычное время, и сновидения как отражение нашей действительности тоже несколько видоизменились
Секретарь Союзного государства Григорий Рапота: Ржевская битва еще не закончена
В Тверской области готовят к открытию уникальный мемориал Советскому солдату. Военкор КП Дмитрий Стешин поговорил об этом памятнике с инициатором его создания — Григорием Рапотой [аудио]
Новости 24
Ученые оценили эффективность народных средств от коронавируса
Мурашко: показатель смертности от коронавируса в России составляет менее 1%
Зеленский предложил Саакашвили пост вице-премьера по реформам
Эпидемиолог: ограничения по коронавирусу надо продлить на майские праздники
ВЦИОМ дал прогноз по голосованию по поправкам к Конституции
Боксер Денис Лебедев назвал главное сожаление в своей карьере
В Германии разрешили тестировать на людях вакцину против коронавируса
Мишустин о готовности регионов к пандемии: Вряд ли ситуацию можно назвать удовлетворительной
В профсоюзе учителей выступили против отмены ЕГЭ
Песков призвал врачей направлять требования о средствах защиты властям, а не СМИ
За месяц в Россию вернулись более 170 тысяч туристов
Эксперт спрогнозировала, когда медицинские маски появятся в аптеках
В Кремле считают бездоказательными заявления об искусственном происхождении коронавируса
Кремль о сроках голосования по Конституции: решение будет приниматься в зависимости от эпидемиологической ситуации
Эксперт: заметные скачки цен на нефть сохранятся до июня
Путин подписал закон об отмене НДФЛ с выплат врачам, лечащим пациентов с коронавирусом
В Вологодской области «Бессмертный полк» пройдет в новом формате
Tele2 запустил доставку SIM-карт на «Яндекс.Такси»
В Минобразе оценили шансы на перенос учебного года в вузах
У россиянина на борту круизного корабля Costa Atlantica в Нагасаки нашли коронавирус
Стоимость обучения для российских студентов могут пересмотреть
Из-за неточных тестов на коронавирус тысячи зараженных врачей в Британии могли получить разрешение работать
Ученые назвали единственный способ остановить пандемию коронавируса
Полицейские вычислили маршрут исчезнувшего замминистра культуры Москвы Леонида Ошарина
Цена на российскую нефть Urals снизилась на 5 долларов за баррель
Мошенники стали в три раза чаще звонить россиянам
Врач: полноценный сон помогает противостоять инфекции
Прожившие 56 лет вместе супруги излечились от коронавируса в один день