Первое дело за срыв дистанционного урока заведено против пранкера: Ему грозит до 5 лет колонии

Дистанционное обучение - и так испытание не для слабонервных. Шутки про "собираем деньги на шторы для всплывающих окон" уже не веселят, когда твоему ребенку нужно просто войти в виртуальный класс. Именно в этот момент резко падает скорость интернета, а твой сосед решает поработать перфоратором. Но бывает, что урок заканчивается, так и не начавшись.

Урок биологии про строение птиц прервался диким хохотом, а затем воплями мата. На экране стали появляться нецензурные слова и рисунки. Учитель удалила присоединившегося к классу "ученика", то тот опять добавился под чужим именем и включил матерные частушки.

Где-то на школьном форуме уже установленный следствием мужчина заметил пароль, и решил им воспользоваться, чтобы развлечь себя в самоизоляции. Подобных розыгрышей в сети уже неимоверное количество.

Дошло до того, что отдельные подростки намеренно занимаются троллингом учителей, а другие эти издевательства собирают по сети, делая из них ролики. Размещая в этих видео рекламу, хулиганы извлекают из них выгоду.

На днях Следственный комитет (СК) России предупредил о том, что будет возбуждать в отношении таких пранкеров уголовные дела. А следом завел первое за срыв дистанционного урока в отношении жителя Санкт-Петербурга, который называет себя в социальной сети "ВКонтакте" Артуром Амаевым.

- Подозреваемый позиционирует себя как "стример", то есть человек, занимающийся потоковой трансляцией видео в режиме реального времени. Указанное лицо снимает прохождение видеоигр, а также розыгрыши (пранки), которые выкладывает на своем канале под названием "Russia Paver" на платформе YouTube, - заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Следователи зафиксировали, что 27 марта и 6 апреля 2020 года в сети были размещены видеозаписи, на которых блогер присоединялся к обучающим онлайн-трансляциям школьников, разыгрывал их, при этом вел себя вызывающе, хамил, фактически срывал проводимые дистанционным образом учебные занятия, в том числе представлялся... сотрудником Министерства образования России.

- По поручению Председателя СК России Александра Бастрыкина, была проведена проверка по факту совершения противоправных действий при проведении дистанционного обучения школьников, по результатам которой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса "неправомерный доступ к компьютерной информации", - отметила Петренко.

Статья серьезная: она предполагает наказание до 5 лет колонии и штраф в размере миллиона рублей.

Сейчас следователи разыскивают неизвестного под псевдонимом Артур Амаев и подобных ему "шутников", чтобы после карантина занять их в судебных процессах.

- Недоумение вызывают подобные неэтичные и даже противоправные действия со стороны некоторых взрослых пользователей сети Интернет, которые, казалось бы, должны понимать сложность нынешней ситуации и необходимость помогать детям и педагогам или, как минимум, не мешать им. Следственный комитет России во взаимодействии с Министерством просвещения будет отслеживать подобных хулиганов, - заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

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