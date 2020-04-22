Юлия Шойгу о том, как не сойти с ума на карантине: Если давно хотели завести собаку – самое время

Директор Центра экстренной психологической помощи МЧС РФ, вице-президент Российского психологического общества, кандидат психологических наук Юлия Шойгу в прямом эфире на сайте «КП» ответила на вопросы наших зрителей и читателей.

Помогает ли рюмка на ночь?

- Есть рекомендованные нормы безопасного употребления алкоголя. В целом, это очень небольшие дозы. Как говорят, в ложке – лекарство, а в чашке – яд. Действительно, небольшие дозы алкоголя, принятые в момент серьезного потрясения, стресса, способны очень быстро снизить ощущение тревоги. Часто можно услышать, что алкоголь «помогает успокоиться», «помогает заснуть». Но при этом надо понимать, что это химическое воздействие на физиологию организма. Напряжение снимается, но за это мы расплачиваемся тем, что мы в этом состоянии не отдыхаем. Не даем восстанавливаться своим ресурсам. И, конечно, если мы говорим о медицинских показателях, то важно понимать, что алкоголь снижает иммунитет.

Как тут успокоиться, если на фоне пандемии человек потерял работу?

Да, это тревожная ситуация, но мы тревожимся до тех пор, пока не начнем действовать. Как только у нас появляется план действий и мы начинаем его реализовывать, нам становится легче.

В таком правильном варианте, что ли, человек, потеряв работу, составляет план, какую работу и как он хочет получить. Готовит то, что для этого нужно, пишет и рассылает резюме, например, потом проходит собеседования и получает новую работу.

Но может случиться и так, что потеря работы наслаивается на другие сложные ситуации, которые были в жизни человека еще до пандемии коронавируса. Наслоение может произойти на конфликтные ситуации в семье. То есть, это бывает непросто. Однако точно ясно, что, не делая ничего, ничего и не получишь.

Очень важный навык, не прекращать попыток даже при получении отрицательного результата. Да, любой негативный для нас результат будет нас расстраивать. Поэтому тут может появиться желание потянуть, прежде чем отправить резюме еще куда-то, ведь не хочется, чтобы снова было больно. Мы не хотим удара по самооценке, мол, меня снова не оценили. Тут возможет уход в депрессивную направленность. Поэтому основная задача здесь, научится составлять план, равно как и уметь его корректировать в процессе реализации.

Может ли кошка или собака стать антидепрессантом?

Ресурс для человека, в широком смысле, это то, что помогает нам справиться со сложностями. То, что дает нам чувство комфорта, то, откуда мы можем черпать силы. Так что, ресурсом может быть все, что угодно и для каждого человека это должен быть ресурс, подходящий ему.

Очень хорошо, когда ресурсы распределены по разным уровням. Первый уровень – телесный, когда мы заботимся о своем физическом комфорте. Мы достаточно спим, правильно питаемся, мы даем себе достаточную физическую нагрузку.

Второй уровень, на котором располагаются наши ресурсы: эмоционально – психологический. Это хобби, увлечения, общение с друзьями, домашние животные, получение новых знаний. Все, что может доставить эмоциональный комфорт. Так что, да, домашнее животное может помочь, если вы о нем мечтали. Равно как и кулинарные курсы, если вы это любите. Не забываем и про третий уровень ресурсов, самый серьезный, это уровень ценностей. Когда мы отвечаем на вопрос «зачем?». Зачем мы живем, зачем мы занимаемся этой работой? Это вопросы веры, вопросы помощи другим, волонтерской, например, это творчество. Вот так, просматривая и наполняя все уровни ресурсов, мы и сможем справиться со всеми нагрузками теперешней ситуации.

Как правильно выходить из самоизоляции?

Выходить нужно так же, как и заходили. За период изоляции мы уже адаптировались к определенному ритму и режиму. Мы нашли свои способы поведения. А тут нам придется вновь адаптироваться к возвращению в нормальные условия. Эта тема в психологии изучена в связи с работой вахтовым способом. Есть хорошая новость, мы можем порадоваться, адаптация обратно будет легче! Потому что, мы уже так жили, такая жизнь у нас уже была. Поэтому разрабатываем план на временную перспективу, поэтапный, что и как я буду делать. И к счастью, эта вторая адаптация будет намного более комфортной.

Пандемия. Как не сойти с ума.Описание: Как сохранить психическое здоровье в условиях пандемии? Об этом нам расскажет Юлия Шойгу - директор Центра экстренной психологической помощи МЧС России

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