Любовь к Ленину моему поколению прививали с детства! Поэтому я его люблю до сих пор! Как мороженое, как шоколадку, как передачу "Спокойной ночи малыши!".

В столетие Ильича, ровно 50 лет назад меня приняли в пионеры. А тремя годами раньше - в 50-летнюю годовщину Октября я стал октябренком и гордо носил алюминевую красную звездочку с изображением юного мальчика-Ленина.

Эта надпись на горе в Геленджике уже история. Ее уже нетФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С тех пор, в нашей жизни многое перевернулось. И Ильич постепенно уходит из жизни нашей страны. Потихоньку пропадают памятники ему не только на Украине. А в мавзолей и очереди уже нет. В любимом Геленджике раньше было несколько десятков памятников вождю, в каждом санатории. Уцелели единицы. А надпись на самой вершине горы «Ленин с нами!» была заменена на «Мегафон», а потом и на название города.

В Краснодаре в начале 90 х один из снесенных памятниковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Год назад я купил себе на базаре Ильича - огромную металлическую голову с человеческий рост. Не обошлось и без семейного скандала. Моя жена-однокурсница, краснодипломница , знавшая его работы наизусть, категорически не хотела видеть эту махину на участке по политическим мотивам. Но все же, проявив волюнтаризм, я нашел ему достойное место недалеко от своего огорода.

Первое апреля в Одессе в 1990 году. Ильич всех веселилФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Всю свою жизнь снимаю Ленина во всех его проявлениях. Он тоже живет, на снимках! Его изображения и антураж рассказывают о нашей вчерашней и сегодняшней жизни.

Дагестан. Август 1999 года. Памятник Ленина пострадал во время боев с чеченскими боевикамиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Эта плита с надписью Ленин Сталин была на Мавзолее. Фото сделано в середине 90-х в ДолгопрудномФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вид из кабинета первого секретаря КПСС Краснодарского края на митинг людей, требующих возвращения земляков, посланных в зону Армяно-Азербаджанского конфликта в январе 1990 годаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Оцепление ОМОНа на Октябрьской площади в Москве 3 октября 1993 годаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Город Севастополь в 90-хФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ленин в Нижнем ТагилеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Когда то любовался этим Ильичем недалеко от станции Люберцы 2 из электрички. Сейчас остался лишь кондиционерФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Конец 80-х. На краснодарском мясокомбинате торжественное собрание в день рождения ЛенинаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Землетрясение в Нефтегорске на Сахалине в 1995 году уничтожило полностью город. Только Ленин устоял. Специалисты говорят, что под Ленина всегда закладывали прочный фундаментФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Исторический снимок! Кремлевские курсанты несущие пост №1 у Мавзолея, оттачивали свое мастерство сначала у деревяного макета в КремлеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Москва. Красная площадь. МавзолейФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Рязанское училище ВДВ. 90-е годыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Самый большой бюст Ленина в мире находится в Улан-УдеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ленин в НовоссибирскеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Праздник урожая на родине Горбачева в селе Привольное в 1991 годуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В одном из северных поселков в устье ЕнисеяФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мойка памятника на Октябрьской площади в 2015 годуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Два прятеля в жаркий московский деньФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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