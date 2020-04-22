Поездки в метро и наземном транспорте с 22 апреля: карту «Тройка» к пропуску привязали, а деньги закончились

Столичное метро с 22 апреля стало жить по новым правилам – поездки можно совершать только при наличии цифрового пропуска с привязанной к нему транспортной картой («Тройка» или социальная карта). Утром слышу в новостях, что 600 человек не смогли попасть в метро.

- На 9 утра сегодня (час пик) 600 человек не смогли попасть в метро, потому что не привязали карту «Тройка» к цифровому пропуску. У не которых пропуск все же был, но они его не привязали к транспортной карте – таких около 100 человек, - рассказал Максим Ликсутов, глава Департамента транспорта Москвы.

Так там же все просто, в чем проблема-то? Что не получилось у москвичей? Корреспонденты «КП» спустились в метро и проехались на трамвае, чтобы все выяснить.

Карту привязала, а мусор остался

Свою карту «Тройка» к цифровому пропуску я привязала еще несколько дней назад, хотя поездки в центр не планировала. Сделала, так сказать, на всякий случай. Зашла на сайт nedoma.mos.ru, ввела номер пропуска и добавила номер карты – все. Захожу в приложение «Яндекс.Метро», чтобы составить маршрут, а там сразу объявление: «К пропуску нужно не менее, чем за 5 часов, привязать «Тройку» или социальную карту. Иначе на турникете они не сработают». Мысленно думаю: «Как же хорошо, что я это сделала несколько дней назад». Перед выходом из дома еще разок проверила пропуск, карта «Тройка» там отображается – можно ехать.

Давно не спускалась в метро, поэтому, наверное, ко всем деталям пристальное внимание. В переходе давно не убирали мусор – запыленные осколки разбитой бутылки, стаканчики от кофе. Признаки какой-то другой жизни. На входе станции «Верхние Лихоборы» красная табличка: «Проезд в метро и МЦК – только по картам «Тройка» или социальным картам. Номер карты должен быть внесен в цифровой пропуск».

Со вчерашнего дня в метро перестали продавать «бумажные» разовые билеты в кассах, а с сегодняшнего — приостановлена оплата по банковским картам на турникетахФото: Алиса ТИТКО

Никакого безлимита, плати деньги

Достаю свою карту «Тройку» прикладываю к турникету, а дверца не открывается, резкий пищащий звук и сердце забилось быстрее. На меня, конечно, посмотрели все сотрудники станции. Что же не так? Истек срок действия безлимитного билета. Проверяю и точно – до 19 апреля.

- А я вот уже где-то месяц не пользуюсь «Тройкой», говорили же, что будут компенсировать. Как мне сейчас спуститься в метро? – спрашиваю у кассира.

- Да, компенсируют, но только после карантина. Важно, чтобы с 30 марта по 1 мая 2020 года у вас было не более шести поездок, - говорит кассир станции «Верхние Лихоборы».

На эскалаторе пусто, в вагонах поездов – тожеФото: Алиса ТИТКО

- То есть карантин будет до 1 мая?

- Это самый популярный вопрос от москвичей. Но об этом знает только один человек в нашей стране и это не я.

Решила купить одну поездку. А оказывается, что со вчерашнего дня в метро перестали продавать «бумажные» разовые билеты в кассах, а с сегодняшнего — приостановлена оплата по банковским картам на турникетах. Кладу на карту «Тройка» 100 рублей. Больше на турникете не было никаких проблем – я прошла в метро.

Останавливаюсь, чтобы посмотреть, как проходят остальные – без проблем. Лишь один мужчина вернулся еще до турникетов, может забыл купить попкорн? На эскалаторе пусто, в вагонах поездов – тоже. Не помню таким метро, не изменилась только знакомая фраза «Осторожно, двери закрываются».

Система проверки пропусков - гибкая. Она может осуществляться как в автоматическом режиме, так и управляться дистанционноФото: Андрей АБРАМОВ

Официально

Как работает система автоматической проверки пропусков в метро?

- Система проверки пропусков - гибкая. Она может осуществляться как в автоматическом режиме, так и управляться дистанционно нашими специалистами. У нас есть удаленный доступ к каждой турникетной линейке, каждому отдельному автомату, и мы можем управлять его работой дистанционно, если это потребуется, - рассказала Юлия Темникова, заместитель начальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Московского метрополитена.

В настоящее время около 1,7 млн пассажиров уже указали свои «Тройки» при заявке на пропуск.

Обманул валидатор в трамвае

На станции «Красносельская» гуляет ветер. Из четырех касс в метро работает лишь одна. Зато продавец без дела не сидит. То и дело подойдет кто-то, да пополнит проездной или купит «Тройку». Одинокие пассажиры залетают в пустой вестибюль и спешат пройти за турникет. Никаких эксцессов с заблокированными картами за 20 минут наблюдать не довелось.

Вверх на белый свет, чтобы прокатиться на трамвае до соседней станции «Сокольники». В вагоне безлюдно — один скучающий полицейский. Пытаюсь сделать фото: приложить к валидатору банковскую карточку, чтобы он показал грозный красный крест, но затея обломилась. Списали привычные 44 рубля! При этом на экранах в составе то и дело мелькают напоминания привязать к цифровому пропуску «Тройку», а иначе проезд не оплатишь.

На станции «Сокольники» также пусто. Зато контроллер с металлоискателем тщательно досматривает каждого. У турникетов толкутся двое южан. Срочно надо мчать на другой конец города, а цифровой пропуск не оформили. И даже больше: вообще про него не слышали.

Их страданиями проникся даже полицейский, равнодушно поглядывая, как парни пытаются проскочить через турникет вслед за каждым пассажиром. Но пластиковые ворота тут же отсекают зайцев.

Проверил все турникеты — на банковскую карту ноль реакции. Либо выдает ошибку, либо безучастное: «Сервис временно недоступен». С проездным все проходили спокойно.

Списали привычные 44 рубля!Фото: Андрей АБРАМОВ

ВАЖНО

Как вернуть неиспользованные поездки

На сайте метро есть следующая информация: «Москвичам, которые останутся дома и не будут пользоваться общественным транспортом, продлят срок действия проездных на то количество дней от времени действия билета, которые пришлись на период с 30 марта по 1 мая, но не менее, чем на 5 дней».

То есть 1 мая все кинутся в кассы, чтобы продлить неиспользованные поездки и безлимитные билеты? Это при условии, если отменят карантин. Вчера же губернатор Московской области Андрей воробьев предположил, что режим самоизоляции может быть продлен на майские праздники.

И все же на что можно рассчитывать? Это коснется проездных со сроком действия, рассчитанных на 60 поездок, на 30 дней, 90 дней и 365 дней, а также билетов «ТАТ». Компенсация будет при условии, что с 30 марта по 1 мая 2020 года с помощью этих документов было совершено не более шести поездок.

Когда продлевать проездной? С 1 мая можно обратиться в кассу метро, на информационную стойку или в киоск «Мосгортранса».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/772886" frameborder="0"></iframe> Как оформить пропуск передвижения по Москве.С 13 апреля для поездок на личном и общественном транспорте по Москве потребуется цифровой пропуск. Оформить его можно несколькими способами

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