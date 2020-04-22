Что брать в больницу при коронавирусе: список необходимых вещей и советы врача

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 такова, что риск заразиться сейчас есть у каждого. Поэтому специалисты МЧС прописали, как нужно подготовить на случай госпитализации с подозрением на инфицирование коронавирусом. А мы выяснили, что нужно брать с собой в больницу при коронавирусе, у врача и выздоровевшего пациента.

Сумку с вещами для госпитализации нужно собрать заранее и держать наготове. Положите туда паспорт, страховой полис (если есть – с копиями для ускорения оформления), медицинскую карточку (если на руках), а также постоянно принимаемые лекарства. В большинстве российских больниц просят приносить с собой индивидуальную посуду. Пригодится антисептик, шампунь, мыло и туалетная бумага. Тапочки – резиновые для душа и обычный для палаты. Также россиянам рекомендовано для стационара взять с собой халат или спортивный костюм, пижаму, белье и средства личной гигиены, средства для связи.

Что брать в больницу при коронавирусе – чек-лист:

1. Паспорт или другое удостоверение личности (при возможности сделайте заранее ксерокопию);

2. Страховой полис (и его ксерокопию);

3. Амбулаторная карта (при наличии);

4. Привычные лекарства, которые принимаете постоянно;

5. Антисептик;

6. Посуду (желательно не бьющуюся) чашку, тарелки (суповую и обычную), вилку, ложку, нож;

7. Халат, пижаму, спортивный костюм;

8. Сменное нижнее белье;

9. Тапочки тканевые и резиновые;

10. Средства личной гигиены: зубная щетка и паста, мыло, дезодорант, косметические средства, влажные салфетки, полотенце, шампунь, расческа, туалетная бумага, маникюрные ножницы и пилку;

11. Банковская карта, деньги;

12. Мобильный телефон, ноутбук или планшет, а также зарядное устройство к каждому предмету техники, наушники, чтобы слушать без звука;

13. Записную книжку и ручку, книгу для чтения.

В инфекционной больнице в Коммунарке сейчас проходят лечение сотни пациентов.Фото: Иван МАКЕЕВ

Мария Мухина, проходившая лечение в инфекционной больнице «Коммунарка», рассказала «КП», что происходит с личными вещами, пока человек находится на лечении, и все ли из принесенного можно забрать с собой при выписке?

- Я с собой вынесла все. Я была с ноутбуком и с телефоном. У меня было три книжки. Я выписывалась с огромной сумой, в которой было и грязное белье, и гаджеты. Но есть такая проблема: пока ты находишься на лечении, нельзя ничего отдавать «на вынос». Вот я взяла с собой майку, она стала у меня грязной, а отдать в стирку родственникам нельзя. Слава богу, разрешено передавать «с воли» новые чистые вещи. Мне пришлось еще дозаказывать пижамы, потому что у меня столько не было, чтобы лежать в них две недели без стирок. Очень полезными оказались средства для нормализации микрофлоры кишечника, которые я бы посоветовала тоже взять с собой, поскольку врачи применяют для лечения антибиотики. У меня еще очень сохла кожа, так что я пользовалась кремами пожирнее, увлажняющими каплями для глаз - воздух очень сухой был.

Из личного опыта других пациентов

- Если у вас проблемы со сном, захватите беруши и повязку на глаза для сна – в палатах никогда не бывает идеальной тишины и темноты.

- хорошую службу может сослужить термос (берите безопасный, с металлической колбой) – кипятильники, как правило, везде запрещены, а теплое питье полезно. Наполнить термос кипятком вам скорее всего не откажут.

Что может еще понадобиться?

Совет врача - эндокринолога университетской клиники МГУ, научного руководителя Клиники системной медицины, кандидата медицинских наук, ведущую Интернет-канала «Записки доктора Павловой» Зухры Павловой:

- Очки не забудьте, если вы их носите! Если предпочитаете контактные линзы, то возьмите и их, раствор к ним и контейнер. А так, да, первостепенное значение имеют документы, удостоверяющие личность, и медицинские. Берите всю медицинскую документацию, какая у вас есть: амбулаторную карту, снимки, выписки. Какие-то копии делать не нужно. Как правило, информация из тех документов, которые у вас есть, записывается врачом в историю болезни в раздел «из анамнеза», а бумаги возвращаются вам. Для анамнеза необходима информация о том, чем человек болел, какие лекарства принимал.

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