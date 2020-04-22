Замглавы департамента культуры Москвы Ошарин совершил самоубийство

22 Апр 2020 2020-04-22T15:44:49+03:00

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По предварительным данным, заместитель главы департамента культуры Москвы Леонид Ошарин совершил самоубийство. Об этом сообщил источник kp.ru.

Как сообщили КП-Крым в пресс-службе республиканского Следственного комитета, причины смерти еще выясняются. Предварительно, следы криминальной смерти на теле Ошарина отсутствуют.

Как сообщал сайт kp.ru, тело столичного чиновника нашли сегодня, 22 апреля, в ванной в арендуемой квартире в центре Ялты. При этом входная дверь в ванную была закрыта ключом изнутри.

Напомним, 47-летний замглавы департамента культуры столицы пропал несколько недель назад. Его искали с 26 марта - день, когда он уехал на такси из Краснодара в Ялту и пропал. Последний раз Ошарина видели живым 30 марта.

Заявление о пропаже чиновника в полицию написала его супруга, однако сделала она это только в апреле, поскольку близкие пытались найти Ошарина своими силами. Позже к поискам прокапавшего зама присоединились волонтеры. Искали его как в Крыму, так и в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU