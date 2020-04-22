2020-04-22T20:51:47+03:00
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Дочь Эльдара Рязанова раскритиковала фильм "Зулейха открывает глаза"

Она считает, что в сериал вплелись "элементы научной фантастики"
Сергей СЕЛЕДКИН
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Ольга Рязанова.Ольга Рязанова.
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Дочь Эльдара Рязанова не осталась безучастной к скандалу вокруг сериала "Зулейха открывает глаза". В своем фейсбуке дочь прославленного режиссера высказалась относительно сериала. Рязанова отмечает, что поначалу все выглядело правдоподобно, но "когда люди оказались брошенными в тайге - начались элементы научной фантастики".

В частности, одним из таких фантастических элементов Рязанова называет поселение, напоминающее подмосковный поселок московской номенклатуры, да к тому же "построенное на пустом берегу с минимальным количеством инструментов". (Ранее критики отмечали, что волею киношников домики сибирских поселенцев, имеющих из инструментов - топор да пилу вдруг оказались из досок).

Ольга Эльдаровна отметила, что интеллигентные задушевные отношения, благостная атмосфера братства между поселенцами не вяжутся с ее представлениями обо всей этой ситуации.

Чулпан Хаматова на съемках сериала. Фото телеканала "Россия 1"

Чулпан Хаматова на съемках сериала. Фото телеканала "Россия 1"

"А уж если герои отрицательные, как персонажи Мадянова и Баширова, так мазаные густой черной краской в несколько слоев, без всяких оттенков серого. И совсем непонятно, почему этого гниду Баширова (его героя, конечно) после его чудовищного поступка – кражи всех продовольственных запасов – встречают, как ни в чем не бывало, и вместо того, чтобы растерзать на месте, ставят надсмотрщиком над поселенцами", - отмечает автор.

В завершение поста Рязанова пишет о том, что и любовная история с нежным, ранимым комендантом во главе - не вызывает у нее доверия.

Комментаторы поста Рязановой поддержали автора.

"Зулейха тоже хороша, тушь для ресниц - таки где-то ухватила!", "Хочется досмотреть, но эта лакировка раздражает...А диалоги? Мадянов постоянно: Не боись!" - отметили подписчики.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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