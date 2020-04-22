Дочь Эльдара Рязанова раскритиковала фильм "Зулейха открывает глаза"

Дочь Эльдара Рязанова не осталась безучастной к скандалу вокруг сериала "Зулейха открывает глаза". В своем фейсбуке дочь прославленного режиссера высказалась относительно сериала. Рязанова отмечает, что поначалу все выглядело правдоподобно, но "когда люди оказались брошенными в тайге - начались элементы научной фантастики".

В частности, одним из таких фантастических элементов Рязанова называет поселение, напоминающее подмосковный поселок московской номенклатуры, да к тому же "построенное на пустом берегу с минимальным количеством инструментов". (Ранее критики отмечали, что волею киношников домики сибирских поселенцев, имеющих из инструментов - топор да пилу вдруг оказались из досок).

Ольга Эльдаровна отметила, что интеллигентные задушевные отношения, благостная атмосфера братства между поселенцами не вяжутся с ее представлениями обо всей этой ситуации.

Чулпан Хаматова на съемках сериала. Фото телеканала "Россия 1"

"А уж если герои отрицательные, как персонажи Мадянова и Баширова, так мазаные густой черной краской в несколько слоев, без всяких оттенков серого. И совсем непонятно, почему этого гниду Баширова (его героя, конечно) после его чудовищного поступка – кражи всех продовольственных запасов – встречают, как ни в чем не бывало, и вместо того, чтобы растерзать на месте, ставят надсмотрщиком над поселенцами", - отмечает автор.

В завершение поста Рязанова пишет о том, что и любовная история с нежным, ранимым комендантом во главе - не вызывает у нее доверия.

Комментаторы поста Рязановой поддержали автора.

"Зулейха тоже хороша, тушь для ресниц - таки где-то ухватила!", "Хочется досмотреть, но эта лакировка раздражает...А диалоги? Мадянов постоянно: Не боись!" - отметили подписчики.

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