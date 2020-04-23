Число умерших из-за коронавируса в России на 23 апреля 2020 года возросло до 540 человек. Количество летальных случаев за сутки в стране от инфекции covid-19 возросло на 84 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с covid-19.

Всего же с начала выявления первых заболевших в РФ общее число заражений достигло 57 999, за сутки врачи поставили диагноз "коронавирусная инфекция" 5 236 людям в разных регионах государства. Наибольшее число инфицированных приходится на Москву, там врачи определили более 31 тысячи положительных пациентов с covid-19 за весь период распространения болезни.

Тем временем, в мире количество жертв заболевания превысило 180 тысяч.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что ученые назвали источником передачи коронавируса слезы. Специалисты нашли вирус в слезах одной из заразившейся итальянки. Согласно заключению экспертов, инфекция может находиться на слизистой оболочке глаз заразившегося человека.

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