2020-04-22T23:47:22+03:00
Коронавирус Covid-19

Число умерших из-за коронавируса в России на 23 апреля 2020 года возросло до 540 человек

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в России на 23 апреля 2020 года
Юлия КЕКОВА
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Последние новости о коронавирусеПоследние новости о коронавирусеФото: REUTERS
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Число умерших из-за коронавируса в России на 23 апреля 2020 года возросло до 540 человек. Количество летальных случаев за сутки в стране от инфекции covid-19 возросло на 84 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с covid-19.

Всего же с начала выявления первых заболевших в РФ общее число заражений достигло 57 999, за сутки врачи поставили диагноз "коронавирусная инфекция" 5 236 людям в разных регионах государства. Наибольшее число инфицированных приходится на Москву, там врачи определили более 31 тысячи положительных пациентов с covid-19 за весь период распространения болезни.

Тем временем, в мире количество жертв заболевания превысило 180 тысяч.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что ученые назвали источником передачи коронавируса слезы. Специалисты нашли вирус в слезах одной из заразившейся итальянки. Согласно заключению экспертов, инфекция может находиться на слизистой оболочке глаз заразившегося человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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