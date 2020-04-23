2020-04-23T11:22:49+03:00
Звезды

Водитель Надежды Бабкиной и вся его семья заразились коронавирусом

Историк моды Александр Васильев, который уже выписался домой, считает, что "легко отделался"
Алена МАРТЫНОВА
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Надежда Бабкина и Александр Васильев. Фото: Артем Коротаев/ТАССНадежда Бабкина и Александр Васильев. Фото: Артем Коротаев/ТАСС
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Вот уже несколько дней ведущий "Модного приговора" Александр Васильев находится дома - его выписали после 10 дней лечения в Коммунарке. Из пяти тестов на Covid-19 лишь один оказался положительным. Как объяснили пациенту врачи, выявить болезнь со стопроцентной точностью сейчас практически невозможно. Но это уже и не важно: сканирование легких показало прекрасный результат, и 61-летнего историка моды с легким сердцем отправили домой.

- Можно сказать, я легко отделался, - рассказал kp.ru Александр Александрович. - В "Модном приговоре" все здоровы, кроме Надежды Георгиевны. А вот у ее водителя и всей его семьи - жены и сына - обнаружили коронавирус.

- А ребенок маленький? Они госпитализированы?

- Я к сожалению, не знаю, лично с ними не знаком. Я общался с Евгением Гором и концертным директором Надежды Сергеем Горохом. Но информации мало, ведь у них сейчас другие заботы.

- Они что-то рассказали о состоянии Надежды Бабкиной?

- Они не распространяются. Могу сказать только, что я очень надеюсь на выздоровление Нади. Очень этого жду!

- А что со съемками "Модного приговора" - вы пока не записываетесь?

- Нет, мы ведь отсняли весь апрель. А майские выпуски пока не знаем, когда начнем снимать.

Напомним, Александр Васильев был госпитализирован 11 апреля с двусторонней пневмонией. Все дни в больнице историк моды отмечал относительно хорошее самочувствие.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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