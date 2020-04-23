2020-04-23T12:54:05+03:00
Звезды

Новый скандал: Любовь Успенская выгнала из дома племянника-самозванца

Парень, о котором артистка заботилась, как о родном, сливал в Сеть ее личные тайны
Алена МАРТЫНОВА
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Любовь Успенская выгнала из дома племянника-самозванцаЛюбовь Успенская выгнала из дома племянника-самозванцаФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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В доме королевы шансона опять неспокойно: после скандального расставания с дочерью Любовь Успенская выставила за дверь человека, которого долгие годы считала близким. Таинственного Ролана Меландовича артистка всегда представляла как племянника, однако, никакого кровного родства между ними нет, сыном родного брата Успенской этот парень не является.

Как стало известно kp.ru, Ролан - поклонник певицы, который несколько лет назад возглавил ее фан-клуб. И на нем же и погорел.

- Оказалось, парень, живущий в доме Успенской, за ее спиной сливает в Сеть личную информацию о Любови Залмановне, - рассказал kp.ru Максим Заболотный - друг певицы и частный детектив, который помогал ей разыскать сбежавшую из дома дочь. - Я предупреждал об этом, но меня не слушали. А когда подозрения подтвердились, Любовь выставила его за порог.

Каким ударом для артистки стало предательство близкого человека, можно только догадываться. Ведь когда-то именно из-за Ролана Успенская поругалась с дочерью Татьяной - тогда Меландович и Плаксина не поделили комнату в огромном особняке, и певица встала на сторону "племянника". А еще пару недель назад счастливая звезда хвасталась в Инстаграме своими парикмахерскими успехами, демонстрируя, как сама подстригла Ролана. Казалось, в ее маленькой семье наконец наступил мир и покой...

Сам Ролан вслед за Татьяной Плаксиной планирует вернуться в США, где он жил до встречи с Любовью Успенской. Правда непонятно, как ему удастся сделать это в условиях закрытия границ из-за коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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