Дочь Любови Успенской решила сменить имя

Татьяна Плаксина после скандальных откровений про свою маму Любовь Успенскую вот уже месяц живет в США. Наследница королевы шансона занимается творчеством - создает песни и пишет картины. А не так давно призналась, что хочет избавиться от своего имени, указанного в паспорте.

Татьяна Плаксина активно ведет блог. Периодически она устраивает прямые эфиры и отвечает на вопросы поклонников. Чаще всего подписчики ее спрашивают, почему в ее работах столько грусти и боли. Дочь Любови Успенской искренне отвечает: она выплескивает на холст то, что чувствует.

По словам девушка, ее жизнь не была легкой. Она даже решила сменить имя, чтобы сбросить с себя груз прошлого. А пока свои работы художница подписывает творческим псевдонимом Пача Тати, что означает "Дочь земли". Это имя ей дал шаман.

Задумывается красавица и о замужестве. Наследница королевы шансона сейчас влюблена в одного мужчину и очень часто изображает его на своих полотнах. "Создавать семью и заводить детей буду только с мужчиной", - цитирует ее Собеседник.Ru.

Плаксина считает себя верующим человеком, но не признает никаких религий. "Я знаю, что Бог есть, и он меня ведет. Я не религиозная. Бог - это любовь, это бесконечность. Я еврейка, но я не иудейка. Пойдите на природу, чтобы почувствовать Бога. Потанцуйте, прислушайтесь к себе, и если вы хотите, вы его услышите", - советует дочь Успенской.

Напомним, скандал между Любовью Успенской и Татьяной Плаксиной разразился после выхода программы "Звезды сошлись", которую ведут Лера Кудрявцева и Оскар Кучера. Наследница королевы шансона раскрыла правду о жизни с родительницей. 30-летняя дочь знаменитости призналась: "Мама запирала дверь на ключ и начинала меня душить".

После шокирующих откровений Успенская заявила, что светские хроникеры попросту воспользовались психическим состоянием наследницы. Как заверила артистка, ушлые репортеры буквально взяли Татьяну в заложницы.

Вскоре стало известно, что Плаксина сбежала от родительницы в Америку. Девушка вот уже месяц живет у своего отца. Не так давно к ней в гости прилетел телеведущий Дмитрий Борисов, дабы из первых уст узнать о семейной драме. В беседе с телеведущим наследница королевы шансона пожаловалась, что всю жизнь родительница не давала ей свободы.

Позже Успенская опубликовала в своем блоге видео, где ее наследница предстает в неприглядном виде и просит у матери прощение за свои слова. Певица прокомментировала и участие наследницы в шоу. "В каждой из программ, в которых так рьяно обсуждали и осуждали мою семью, утверждения Татьяны ощутимо разнились...", - заявила артистка.