Дорегулировались: почему из продажи могут исчезнуть дешевые лекарства, продукты и маски

Заморозка цен или их регулирование государством – популярная у политиков всех мастей тема. Подорожал имбирь – надо загнать ценники в рамки. Поползли вверх цены на лимоны – давайте просто запретим их поднимать. Такой подход обычно находит отклик в народных сердцах. Так, мол, им и надо, к ногтю спекулянтов. И с наступлением кризиса такие предложения звучат все чаще. Последний раз проработать механизм ограничения цен на продукты предлагали в начале апреля депутаты Госдумы от «Единой России».

Но если пока по большей части товаров дальше политических лозунгов дело не идет, то применительно к лекарствам государственное регулирование цен в России давно работает. И привело к тому, что фармацевтические компании грозятся остановить производство дешевых и популярных таблеток, например, парацетамола и ибупрофена. Им это просто невыгодно.

Есть список жизненно важных лекарственных препаратов – всего больше 700 наименований. За ценами на эти пилюли государство не просто следит, а жестко их ограничивает. Цены установили еще в 2009 году: просто взяли средние по рынку и постановили, что повышать их можно на уровень инфляции, но не больше 6% в год.

Казалось бы, дело хорошее. Негоже, если аспирин и валидол станет народу не по карману. Но такая система не проходит проверку жизнью.

Например, она не предусматривает такого сценария, как падение курса рубля. Согласитесь, не самый, мягко говоря, невероятный сценарий. В том же 2009-м доллар стоил рублей 30. За последние 2 месяца мы стали свидетелями драматического падения цен на нефть. И тут всплыли аж две неприятные неприятные новости. Во-первых, рубль, несмотря на все заверения властей, намертво привязан к ценам на черное золото. А во-вторых, большинство лекарств у нас делают из импортного сырья.

Из продажи могут исчезнуть дешевые лекарства, продукты и маскиФото: Олег УКЛАДОВ

И вот уже 7 крупных российских фармацевтических компаний предупреждают Минпромторг, что собираются прекратить производство сразу нескольких препаратов из категории жизненно важных: парацетамол, ибупрофен, димедрол – всего больше 50 наименований.

Упаковку парацетамола из 20 таблеток по 0,5 грамм производитель может продать за 10 рублей 10 копеек. А себестоимость производства такой упаковки, по словам фармкомпаний, сейчас 16 рублей 46 копеек. Цена 20 таблеток ибупрофена ограничена 12 рублями 5 копейками, а затраты на их производство – 17 рублей 21 копейка. И таких примеров у изготовителей лекарств масса.

Сырье для них и так подорожало: спрос на фоне пандемии коронавируса вырос. Так для российских компаний все еще сложнее. Ведь покупают субстанции они за валюту, а готовые таблетки и растворы продают за рубли.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Почему государственное регулирование цен неизбежно ведет к дефициту, «Комсомольской правде» объяснил экономист, директор Института стратегического анализа компании ФБК Grant Thornton Игорь Николаев.

Естественно, государство хочет, чтобы цены были поменьше. Но часто установленный властями потолок становится невыгодным для производителя. И тогда он оказывается перед выбором: производить себе в убыток (но дурных нет), продавать на черном рынке в обход установленных правил (но это чревато наказанием) или вообще свернуть производство (самый просто вариант). В подавляющем большинстве случаев бизнес выберет именно третий вариант. И товар окажется в дефиците.

Правительство Российской Федерации недели три назад приняло постановление по регулированию цены на некоторые медицинские изделия: маски, перчатки и так далее. Причем наценку на каждом этапе перепродажи – от производителя оптовику, от оптовика в розницу, оттуда к конечному потребителю – установили в 10 копеек за изделие. Это притом, что цены на те же маски в период эпидемии выросли в разы. Понадобилось полторы недели, чтобы правительство отменило это постановление. И правильно сделали, хотя маски и так непросто купить.

Государственное регулирование представляется простым и соблазнительным способом уладить ситуацию. Народу нужны низкие цены, так давайте мы немного подкрутим систему, чтобы их обеспечить. Но экономика работает по-другому. Особенно если у вас рыночная экономика, а у нас она какая-никакая, но все-таки рыночная. Не планово-командная, когда можно приказать выпускать тот же парацетамол.

Сейчас у властей два варианта: смириться с ростом цен на лекарства и принять на себя волну народного возмущения или давать фармкомпаниями субсидии.

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