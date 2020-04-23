“Да, мы действительно решили соединиться и провести этот карантин вместе” : Виктория Боня снова живет с бывшим мужем

Самоизоляция вновь соединила Викторию Боню и ее бывшего мужа Алекса Смерфита. Экс-супруги сейчас живут под одной крышей на Лазурном берегу. Уже второй месяц они проводят время с любимой дочерью, ведут совместный быт и не только…

- Да, мы действительно решили соединиться и провести этот карантин вместе с Алексом, всей нашей семьей. Все получилось неожиданно,- рассказывает Виктория.- Собирались просто отметить день рождения нашей дочери Анджелины во Франции и провести здесь неделю. Но, потом случился вся эта история с пандемией и оказались в одном доме на долгие недели. Мы с пользой проводим время и для ребенка и для нас вместе. Занимаемся с Алексом спортом и дыхательными практиками каждый день. Много разговариваем и даже задумали делать совместный проект, который, я думаю сильно нас вновь объединит. У нас есть ребенок и мы оба хотим, чтобы в нашей семье всегда царило правильное настроение. И теперь мы решили воссоединиться не только под одной крышей, но и в совместном бизнес-проекте. И это приятное воссоединение, которое всем нам идет на пользу.

От комментариев на тему, может ли совместное временное проживание с Алексом вновь перерасти в возобновление личных отношений, Виктория предпочла воздержаться.