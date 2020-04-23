«Много ревела»: Дарья Мороз переживает вылет из шоу больше, чем свадьбу Богомолова

Андрей Малахов теперь ведет и шоу «Танцы со звездами» на канале «Россия 1». «Всю неделю переживаю момент, когда мне в ухо говорят, что выбывает пара Дарьи Мороз», - Андрей считал, что актриса со своим партнером идут на победу и танцуют на голову выше соперников. Но телезрители, в отличии от жюри, поставили пару на последнее место.

Сегодня вечером в программе «Прямой эфир» Дарья Мороз в интервью Малахову расскажет о своих переживаниях: «В это непростое время, когда театр закрыт, нету возможности реализоваться творчески, этот проект «Танцы со звездами» стал невероятным творческим вдохновением. Совершенно неожиданно. Наше выбывание было неожиданно и очень обидно, очень грустно. Может иногда показаться - я строгая девушка. Это конечно так, я девушка воспитанная».

Дарья Мороз — звезда «Содержанок».Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Но Даша держалась из последних сил, чтобы не разрыдаться: «Все были обескуражены. Это давало поддержку – я видела, что жюри, коллегам не все равно… Много ревела. Мы потом полночи сидели с группой проекта, моим партнером и разговаривали, обсуждали эту ситуацию. Меня потрясло, что все участники меня поддержали».

Мороз рассказала, что ей позвонил папа после эфира и утешил: «Ничего страшного, это просто шоу». А вот Константин Богомолов (бывший муж не звонил) – его реакцию на участие в шоу пытался узнать Малахов у Мороз. Даша ответила: «Костя никак не отреагировал, он всегда иронично относится к моему участию в такого рода проекта. Но раз мне это интересно – то окей».

Дарья в шоу «Танцы со звездами». Фото: Канал "Россия 1"

Андрей Малахов задал Дарье вопрос, который волнует всех зрителей: когда она больше переживала – из-за свадьбы бывшего мужа Константина Богомолова с Ксенией Собчак или из-за вылета из шоу «Танцы со звездами». Мороз сложно застать врасплох: «Не готова об этом всерьез говорить. Каждый человек имеет право проявляться так, как он хочет. И мое мнение в конечном итоге не имеет никакого значения. Если говорить по градации свежести эмоций, то конечно мне было грустнее вот сейчас недавно. А ту ситуацию я и не оцениваю».

Сегодня в финале «Прямого эфира» Андрей Малахов объявит голосование в ходе которого телезрители смогут спасти и вернуть в проект Дарью Мороз с ее партнером. Так что пластичной и талантливой танцующей актрисе Мороз зрители могут дать еще один шанс.

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