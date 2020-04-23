«Чулпаша пока живет без мужа»: Хаматова построила на свои гонорары дом в Латвии и стала скрывать личную жизнь

44-летняя Чулпан Хаматова в интервью обычно рассказывает о ролях и главном деле своей жизни – благотворительном фонде «Подари жизнь». После объявления пандемии, Чулпан переживает за подопечных фонда – больных детях, которым нужна незамедлительная помощь, чтобы спасти их жизни. Поэтому на самоизоляции она проводит прямые эфиры, в том числе обсуждает многосерийный фильм «Зулейха открывает глаза» с коллегами по проекту – Хаматова всеми возможными способами напоминает, просит помочь больным ребятам. Роль Зулейхи спровоцировала ожесточенные споры о достоверности событий, показанных в фильме, а Чулпан накрыло волной критики. Хаматову поддерживают коллеги и близкие люди. О семье и личной жизни Хаматова не любит рассказывать, но мы кое-что узнали, пообщавшись с окружением актрисы.

Чулпан Хаматова – актриса востребованная и в театре, и в кино. Гонорары у нее приличные, поэтому актриса смогла сама построить дом. Чулпан купила землю в Латвии – в 80 км от Риги, ближе к России. И построила дом в поселке Аматциемс, рядом с озером и лесом, где можно встретить, к примеру, косулю. Типовые участки здесь по 50 соток. Теперь на каникулы, в отпуск Хаматова отправляется сама на минивэне с тремя дочками Асей, Ариной и Ией. У девочек Чулпан разные отцы, и так вышло, что браки актриса сохранить не смогла.

Чулпан с младшей дочкой на самоизоляции. Фото — инстаграм.

Самым драматичным было расставание Чулпан с последним мужем режиссером Александром Шейном. Развод Хаматова не афишировала: пара рассталась два года назад после восьми лет отношений. Этот кризис совпал с творческими метаниями, но сейчас Хаматова вновь обрела гармонию. Друзья называют актрису Чулпаша, и окружают ее любовью и заботой.

«Чулпаша пока живет без мужа. Она совершенно не умеет отдыхать. У нее съемки, спектакли, работа в фонде – она абсолютно отдает все свое время работе, заботам. Но такая добрая, красивая, талантливая женщина не должна долго оставаться одна. Вот только где знакомиться? Не в интернете же?!» - рассказывает нам коллега актрисы.

Последнее время Хаматова часто меняет прически, в ее гардеробе красивые вещи ярких цветов вытеснили мрачную одежду. А это хороший знак для перемен в жизни. Дочки Чулпан маму во всем поддерживают. Когда Хаматова получила государственную премию размером в пять миллионов рублей, то тут же перечислила ее в фонд. Дочки актрисы немного загрустили, так как думали, что мама отложит немного на путешествие. А когда Чулпан объяснила дочкам, что решался «вопрос жизни и смерти», и на эти деньги сразу купили необходимое оборудование – девочки все поняли.

«Мне было приятно эти деньги получить, но я на них не рассчитываю. Неожиданно свалившиеся на голову деньги можно отдать тому, кому они нужнее», - считает Хаматова.

Чулпан Хаматова теперь часто меняет прически.

«Главная цель воспитания (помимо любви) привить чувство ответственности» - говорит Чулпан. А еще она доверяет дочкам. Старшая Арина бросила школу – Чулпан разрешила, чтобы девочка исполнила свою мечту. И теперь Арина учится на первом курсе музыкального училища по классу фортепиано.

Арина рассказывает: «После 9-го класса я бросила школу. И когда мои одноклассники учились в 10-м и 11-м класс, я дома пыталась бороться со своей ленью и занималась музыкой. Может быть мне еще и придется сдавать ЕГЭ если я пойду в университет». Ася учится в юридическом классе, готовится к ЕГЭ. Ия увлечена игрой на арфе. Хаматова говорит, что начало ее новой жизни связано с взрослением дочерей: теперь они друзья. Друзья вместе с мамой смотрят кино, и первыми поддержали ее после разгромной критики очень рейтинговой и очень скандальной «Зулейхи».

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