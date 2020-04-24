2020-04-24T09:42:56+03:00
Экономика

Deutsche Bank: Российских денежных запасов хватит на 2 года

Немецкие банкиры оценили Фонд национального благосостояния
Влад СМЕРТИН
Поделиться:
Аналитики Deutsche Bank сделали свои прогнозыАналитики Deutsche Bank сделали свои прогнозыФото: Shutterstock
Изменить размер текста:

Денег в Фонде национального благосостояния России, который формировался благодаря высоким ценам не нефть, в нынешних условиях хватит на 2 года. К такому выводу пришли аналитики Deutsche Bank.

Согласно их выводам, сейчас ФНБ составляет порядка 120 млрд долларов. При этом он заметно уменьшился после того, как на деньги Фонда была проведена покупка правительством России Сбербанка. На это ушло порядка 28 млрд долларов. 120 млрд при цене в 15 долларов за баррель нашей стране хватит, чтобы 2 года компенсировать потери от низких цен на «черное золото». Если же котировки российского сорта Urals поднимутся до 30 долларов, то ФНБ будет подпитывать экономику страны порядка 6 лет.

Фонд национального состояния – это не хранилище с деньгами и даже не банковский счет. Сверхдоходы от продажи нефти наш Минфин все последние годы вкладывал в доходные инструменты на мировом рынке, чтоб деньги не лежали мертвым грузом. Поэтому-то непросто оценить, сколько именно денег у нас в кубышке. При этом стоит отметить, что заначка хранится в валюте, а тратить ее государство будет на внутренние нужды в рублях. Хоть какой-то профит от падения курса национальной валюты.

- С учетом всех трат текущего года к концу 2020-го в ФНБ останется около 7 трлн рублей. Если цены на нефть будут на нынешнем уровне, этого ресурса нам хватит до 2024 года, - заявил министр финансов России Антон Силуанов.

Согласно бюджетному правилу, в ФНБ уходят деньги от продажи нефти дороже чем за 41,2 доллара за баррель. До этих высот ценам сейчас далеко – Urals торгуется примерно по 12 долларов. Это результат небывалого падения спроса, вызванного пандемией коронавируса, и опрометчивой политики некоторых крупных экспортеров нефти, в частности, Саудовской Аравии, которые сняли с себя все ограничения и рекордно нарастили добычу. Сейчас эта нефть мертвым грузом лежит в хранилищах. В мае заработает новая сделка ОПЕК+, в рамках которой крупнейшие добытчики нефти сокращают добычу более чем на 10 млн баррелей в сутки. Но эксперты говорят, что этого будет недостаточно, чтобы компенсировать упавший спрос.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В регионах рассказали о росте безработицы
Власти Москвы сообщили, что в начале болезни коронавирус невозможно отличить от ОРВИ
В России вновь появился регион без коронавируса
В Сберанке рассказали о похищении данных карт с помощью рассылок от лица ВОЗ и предложений купить маски
Подсчитано число упоминаний коронавируса в соцсетях
Девять российских разработок вакцины от коронавируса ВОЗ назвал перспективными
В больнице в Коммунарке состоит 408 пациентов с коронавирусом
Минобороны построило медцентр в Одинцове на неделю раньше срока
Срок примирения при расторжении брака могут увеличить до полугода
Учёные рассчитали, как коронавирус влияет на среднюю длительность жизни
Умерла автор рецепта конфет "Птичье молоко" Анна Чулкова
В Роспотребнадзоре рассказали, как сделать доставку еды безопасной
Последние новости на утро 24 апреля 2020: В России утвердили программу льготной ипотеки, а в США собираются наказать Китай за коронавирус
Саудовская Аравия призвала увеличить финансирование борьбы с коронавирусом
Помпео: Китай ответит за «сокрытие» информации о вспышке коронавируса
Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 24 апреля 2020 года составило 2448 человек
Коронавирус в Московской области, последние новости на 24 апреля 2020: До конца месяца откроют 17 больниц для больных
Число заболевших коронавирусом в Московской области на 24 апреля 2020 года превысило 7 тысяч человека
Число заболевших коронавирусом в Москве на 24 апреля 2020 приближается к 34 тысячам человек
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 24 апреля 2020 года возросло до 288 человек
Коронавирус в Москве, последние новости на 24 апреля 2020: Число заболевших снижается три дня подряд