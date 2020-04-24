Deutsche Bank: Российских денежных запасов хватит на 2 года

Денег в Фонде национального благосостояния России, который формировался благодаря высоким ценам не нефть, в нынешних условиях хватит на 2 года. К такому выводу пришли аналитики Deutsche Bank.

Согласно их выводам, сейчас ФНБ составляет порядка 120 млрд долларов. При этом он заметно уменьшился после того, как на деньги Фонда была проведена покупка правительством России Сбербанка. На это ушло порядка 28 млрд долларов. 120 млрд при цене в 15 долларов за баррель нашей стране хватит, чтобы 2 года компенсировать потери от низких цен на «черное золото». Если же котировки российского сорта Urals поднимутся до 30 долларов, то ФНБ будет подпитывать экономику страны порядка 6 лет.

Фонд национального состояния – это не хранилище с деньгами и даже не банковский счет. Сверхдоходы от продажи нефти наш Минфин все последние годы вкладывал в доходные инструменты на мировом рынке, чтоб деньги не лежали мертвым грузом. Поэтому-то непросто оценить, сколько именно денег у нас в кубышке. При этом стоит отметить, что заначка хранится в валюте, а тратить ее государство будет на внутренние нужды в рублях. Хоть какой-то профит от падения курса национальной валюты.

- С учетом всех трат текущего года к концу 2020-го в ФНБ останется около 7 трлн рублей. Если цены на нефть будут на нынешнем уровне, этого ресурса нам хватит до 2024 года, - заявил министр финансов России Антон Силуанов.

Согласно бюджетному правилу, в ФНБ уходят деньги от продажи нефти дороже чем за 41,2 доллара за баррель. До этих высот ценам сейчас далеко – Urals торгуется примерно по 12 долларов. Это результат небывалого падения спроса, вызванного пандемией коронавируса, и опрометчивой политики некоторых крупных экспортеров нефти, в частности, Саудовской Аравии, которые сняли с себя все ограничения и рекордно нарастили добычу. Сейчас эта нефть мертвым грузом лежит в хранилищах. В мае заработает новая сделка ОПЕК+, в рамках которой крупнейшие добытчики нефти сокращают добычу более чем на 10 млн баррелей в сутки. Но эксперты говорят, что этого будет недостаточно, чтобы компенсировать упавший спрос.