В России в 2020 году из Фонда национального благосостояния заберут 600 миллиардов рублей

14 Март 2020 2020-03-14T11:23:49+03:00

Министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что в 2020 году в России планируется забрать 600 миллиардов рублей из Фонда национального благосостояния Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что в 2020 году в России планируется забрать 600 миллиардов рублей из Фонда национального благосостояния.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что Минфин опубликовал законопроект с поправками в Бюджетный кодекс, по которому будет расширен перечень направлений для вложений денег из ФНБ.

Средства, накопленные сверх 7% ВВП, можно будет направить в инфраструктурные проекты, а также на кредиты для иностранных государств. Причём преимущество будет отдано странам, которые покупают российскую продукцию. С таким предложением ранее выступали в Минэкономразвития.

На сайте также писали о том, что при высоких ценах на нефть так называемое "бюджетное правило" работает на повышение резервов. При цене на нефть выше $42 за баррель, излишки доходов переводятся в Фонд национального благосостояния. А когда стоимость нефти падает, происходит обратный процесс. Мы начинаем проедать накопленные деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU