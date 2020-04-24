Эксперт оценил перспективы российских вакцин от коронавируса, которые вошли в список ВОЗ

- Сейчас в перечне кандидатных вакцин против COVID-19, который формирует Всемирная организация здравоохранения, числится 83 разработки, - сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. Как отмечают в ведомстве, в этот список включено 9 вакцин, разработанных в России. То есть на отечественные разработки приходится более 10% перечня ВОЗ.

Основная часть вакцин разработана государственным научным центром «Вектор». Это:

- Пептидная вакцина на платформе, использовавшейся ранее для создания вакцины против вируса Эбола

- Субъединичная вакцина

- Живая векторная вакцина на основе вируса кори

- Рекомбинантная интраназальная вакцина на основе вируса гриппа А

- Векторная вакцина на основе вируса везикулярного стоматита

- мРНК-вакцина

Еще две вакцины — разработки компании БИОКАД:

- Живая вирусная векторная вакцина на основе аттенуированной основы вируса гриппа (совместно с ФГБНУ «Институт экспериментальной медицины»)

- Инкапсулированная в липосомы мРНК

И еще одна вакцина разработана Санкт-Петербургским научно- исследовательским институтом вакцин и сывороток. В ее основе рекомбинантный белок, наночастицы (на основе S-белка и других эпитопов).

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Безопасная и эффективная вакцина может появиться в марте — апреле следующего года

- Среди российских разработок вакцин представлены препараты многих типов. Это хорошо, потому что означает: потенциально мы как страна претендуем на то, что можем работать практически со всеми известными технологиями разработки вакцин, - отмечает иммунолог, эксперт по исследованиям, разработке и регистрации лекарственных средств, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

Иммунолог, эксперт по исследованиям, разработке и регистрации лекарственных средств, кандидат медицинских наук Николай Крючков.Фото: Личный архив

- Также плюсом можно назвать то, что нет монополии разработок, - продолжает эксперт. - В борьбе с коронавирусом участвуют разработчики вакцин и из нескольких государственных институтов, и ученые крупной биотехнологической компании.

Теперь о том, чего нельзя допустить, на что нужно обращать пристальное внимание. Очень важно, чтобы были проведены качественные клинические исследования. Многие страны, включая нашу, пошли на ускоренную, упрощенную процедуру доклинических испытаний (на клеточных культурах и на животных). И если это еще допустимо, то неоправданное ускорение исследований на людях может сыграть злую шутку. Во время таких испытаний определяется безопасность и иммуногенность вакцин (то есть их способность формировать иммунитет). Если не соблюсти необходимые процедуры исследований, то можно получить в лучшем случае неработающие вакцины. А в худшем случае — опасные для здоровья побочные эффекты.

- Какой срок нужен, чтобы убедиться, что разработанные вакцины действительно качественные и эффективные? На совещании у Владимира Путина академик Александр Гинцбург сообщил, что испытания одной из вакцин на людях начнутся уже в июне этого года.

- Если отталкиваться от этой даты, то расклад такой. В клинических исследованиях на людях — здоровых добровольцах — определяется сначала безопасность вакцины. На следующем этапе — ее иммуногенность (по сути — эффективность). Для этого должно быть проведено либо два отдельных исследования, либо одно многоэтапное. Как минимум это может занять в лучшем случае 5 — 6 месяцев. Затем идут процедуры регистрации вакцины. С учетом всех упрощений и сокращений на этом этапе может пройти около двух месяцев. Если параллельно разработчики уже начнут производить вакцину, то первых вакцинаций можно будет ожидать в марте — апреле следующего года.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/773635" frameborder="0"></iframe> Спаситель человечества в толстовке.Знаете, как выглядит главный разработчик российской вакцины против коронавируса? Скорее всего, не так, как вы себе его представляете

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