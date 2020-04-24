"Привезите чего-нибудь вкусненького": Надежда Бабкина заказала в больницу домашнюю еду

Хорошие новости, которых поклонники ждали так долго, наконец стали поступать. 70-летняя Надежда Бабкина с каждым днем все больше восстанавливается после двусторонней пневмонии. Вот уже третий день Народная артистка на связи с близкими: как только врачи разрешили пользоваться телефоном, сразу позвонила сыну, мужу и концертному директору. Отрезанная на три недели от внешнего мира Надежда Георгиевна очень удивилась, узнав о продлении режима самоизоляции и переносе Парада Победы.

- Сегодня она сама позвонила внучке Марфе, поздравила с днем рожденья - девочке исполнилось 5 лет, - рассказал kp.ru концертный директор Бабкиной Сергей Горох. - А еще заказала своим поварам вкусной еды. Честно говоря, даже не знаю, что ей приготовили, но уже доставили в больницу. Настроение у Надежды Георгиевны хорошее, позитивное. Она передала всем большой привет, договорились быть на связи.

Напомним, Народная артистка РСФСР с 1 апреля находится на лечении в частной клинике с двусторонним воспалением легких. У звезды подозревали коронавирус, но, по словам помощников Бабкиной, этот диагноз не подтвердился. Говорят, певица почувствовала себя плохо вскоре после празднования юбилея (19 марта Надежде Георгиевне исполнилось 70 лет), но к докторам обратилась не сразу. Организм знаменитой пациентки был настолько слаб, что врачам пришлось на несколько дней ввести ее в медикаментозную кому и подключить к аппарату ИВЛ. Теперь, по словам близких, самое страшное уже позади. Однако, речь о выписке пока не идет.

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