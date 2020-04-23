2020-04-23T23:25:49+03:00
Звезды

"А Парад Победы будет?": отрезанная от внешнего мира Надежда Бабкина поразилась новостям

Артистка дала первые поручения из больницы - поздравить внучку и проконтролировать дела театра
Елена ПЕТРОВА
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Надежда Бабкина.Надежда Бабкина.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Королева русской песни после 23 дней изоляции в больнице наконец выходит на связь с окружающими. Вчера Надежда Бабкина, которой врачи впервые разрешили воспользоваться телефоном, позвонила сыну Даниле. А сегодня артистка связалась и со своим концертным директором.

Первое, о чем спросила Надежда Георгиевна - предстоящий день рожденья внучки. Завтра ей исполнится пять лет.

- Одно дело - разговаривать с врачами, другое - услышать ее голос, понять, что все в порядке, - поделился с "МК" концертный директор Бабкиной Сергей Горох. - Она сказала, что все нормально, но не углублялась. Понятно, что говорит она не так живо, как раньше, но голос бодрый. Спросила, как мы готовимся к дню рождения ее внучки Марфы, поздравим ли. Уточнила: "Вы все сделаете красиво?".

Кроме того, по словам Гороха, звезда поинтересовалась делами в ее театре "Русская песня". Оказалось, Надежда Георгиевна даже не в курсе, что режим самоизоляции продлили до 1 мая, а торжества в честь Дня Победы пришлось перенести.

- У нее в палате есть телевизор, но она его пока не смотрит, - уточнил директор певицы.

Напомним, Народная артистка попала в больницу 1 апреля с двусторонним воспалением легких. Говорят, Бабкина почувствовала себя плохо вскоре после шумного празднования юбилея (19 марта Надежде Георгиевне исполнилось 70 лет). К сожалению, первые дни звезда занималась самолечением - якобы из-за этого в клинику ее доставили уже в критичном состоянии. Пациентка была так слаба, что врачам пришлось на несколько дней ввести ее в медикаментозную кому и подключить к аппарату ИВЛ. Теперь, по словам близких, самое страшное уже позади.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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