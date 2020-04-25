2020-04-25T00:28:34+03:00
75 лет Великой Победы

«Американцы снимали у наших звездочки с погон и дарили свои знаки различия»

75 лет назад, 25 апреля 1945-го, произошла легендарная встреча на Эльбе
Игорь ЯКУНИН
Поделиться:
Встреча американских и советских солдат на Эльбе в 1945 году. Фотохроника ТАССВстреча американских и советских солдат на Эльбе в 1945 году. Фотохроника ТАСС
Изменить размер текста:

По рассекреченным документам, в 13.30 в районе реки Штрельт в 4 километрах северо-западне города Ризы (Саксония) гвардейцы 6-й роты 175-го стрелкового полка во главе с комроты старшим лейтенантом Голобородько встретили группу военнослужащих, следовавшую с запада. Это были разведчики 69-й пехотной дивизии 1-й армии США, которыми командовал лейтенант Котцебу.

Как свидетельствуют документы из Центрального архива Минобороны, которые опубликовало на портале История.рф Российское военно-историческое общество, американский офицер подписал свое донесение о встрече сразу же, но его командир, полковник Адамс получил доклад о встрече с русскими два часа спустя. А наш генерал Русаков уже в 14.00 докладывал о контакте с союзниками на самый верх.

Чтобы опознать друг друга, и наши, и американские подразделения сразу договорились об условленных сигналах. Американцы в случае появления русских должны были пускать две зелёные ракеты. Ответом с нашей стороны должны были стать две красные ракеты.

Встреча русских и американских войск на Эльбе. Фотохроника ТАСС

Встреча русских и американских войск на Эльбе. Фотохроника ТАСС

На боевые машины в районе соприкосновения были нанесены белые полосы на корпус, а также белый крест на крыши башен танков и самоходок - чтобы самолёты союзных войск не спутали дружественную бронетехнику с немецкой.

- Американские офицеры вели себя свободно, - значилось в донесении начальника политотдела 5-й гвардейской армии генерала Каткова начальнику Политуправления 1-го Украинского фронта генералу Яшечкину о встрече 25 апреля 1945 г. в районе города Торгау военнослужащих 58-й гвардейской стрелковой дивизии с военнослужащими 69-й американской дивизии, - Каждый из американцев стремился получить какую-либо память от русских воинов. И с этой целью они снимали у наших офицеров звёздочки с их погон, дарили свои знаки различия, менялись часами, носовыми платками…

- Встреча на Эльбе стала кульминацией союзнических отношений стран Антигитлеровской коалиции в годы Второй мировой войны, - уверен глава РВИО Владимир Мединский, - Но сразу после войны, уже в ходе Потсдамской конференции, наметились контуры будущего противостояния СССР и западных союзников...

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

История встречи на Эльбе, которую вы можете не знать

Бригадный генерал запаса, бывший военный атташе США в Москве вспоминает, как в апреле 1945-го советские и американские солдаты чуть не утонули, пробираясь навстречу друг другу (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «75 лет Победы: Правда без срока давности»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Секретарь Союзного государства Григорий Рапота: Ржевская битва еще не закончена
В Тверской области готовят к открытию уникальный мемориал Советскому солдату. Военкор КП Дмитрий Стешин поговорил об этом памятнике с инициатором его создания — Григорием Рапотой [аудио]
Новости 24
Американские сенаторы призвали генсека ООН проанализировать деятельность ВОЗ
Цена нефти Brent выросла на 3% – до $22,07
В Бельгии с 4 мая начнут постепенно отменять карантин
Уволенного капитана «коронавирусного» авианосца США могут восстановить в должности
Россияне вернутся домой из Рима 29 апреля
Авиакомпании США в период пандемии намерены перевозить в пассажирских салонах грузы
Немецкий ученый объяснил, откуда у людей может быть иммунитет к коронавирусу
Оперштаб: скончавшиеся от коронавируса москвичи страдали от хронических заболеваний
В Саудоввской Аравии порку плетьми заменят на штрафы и тюрьму
ВОЗ: В мире коронавирусом заражены уже более 2,6 миллионов человек
В Антарктиде нашли останки лягушек: Это говорит о том, что здесь был теплый и влажный климат 40 млн лет назад
В Совфеде рассказали о том, что выход из режима самоизоляции будет идти "в обратном порядке"
Попова сообщила, что в Роспотребнадзоре нет данных о повторных случаях заражения коронавирусом
Испанские ученые сделали неожиданное открытие о коронавирусе
Reuters: На борту эсминца ВМС США больше 10 зараженных коронавирусом моряков
Правительству предложили продлить режим самоизоляции до 12 мая
Москвичи стали менее ответственно относиться к режиму самоизоляции
Глава Роспотребнадзора: Необходимы еще минимум две недели жестких ограничений
Трамп подписал закон о стимулировании экономики США на 500 миллиардов долларов
В вузах не станут менять срок завершения учебного года из-за коронавируса
Голикова заявила об усталости россиян от ограничений из-за коронавируса
Военные врачи помогут лечить пациентов с коронавирусом в Подмосковье
Голикова: Заболеваемость коронавирусом в регионах за неделю увеличилась в 2,3 раза
Во время испытаний противомалярийного препарата от коронавируса умерли 20 человек: В США прервали тестирование
Около 50 тысяч россиян уже месяц не могут вернуться домой из других стран
Эксперт рассказал, останутся ли работники в России на удаленке после карантина