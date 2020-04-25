«Американцы снимали у наших звездочки с погон и дарили свои знаки различия»

По рассекреченным документам, в 13.30 в районе реки Штрельт в 4 километрах северо-западне города Ризы (Саксония) гвардейцы 6-й роты 175-го стрелкового полка во главе с комроты старшим лейтенантом Голобородько встретили группу военнослужащих, следовавшую с запада. Это были разведчики 69-й пехотной дивизии 1-й армии США, которыми командовал лейтенант Котцебу.

Как свидетельствуют документы из Центрального архива Минобороны, которые опубликовало на портале История.рф Российское военно-историческое общество, американский офицер подписал свое донесение о встрече сразу же, но его командир, полковник Адамс получил доклад о встрече с русскими два часа спустя. А наш генерал Русаков уже в 14.00 докладывал о контакте с союзниками на самый верх.

Чтобы опознать друг друга, и наши, и американские подразделения сразу договорились об условленных сигналах. Американцы в случае появления русских должны были пускать две зелёные ракеты. Ответом с нашей стороны должны были стать две красные ракеты.

Встреча русских и американских войск на Эльбе. Фотохроника ТАСС

На боевые машины в районе соприкосновения были нанесены белые полосы на корпус, а также белый крест на крыши башен танков и самоходок - чтобы самолёты союзных войск не спутали дружественную бронетехнику с немецкой.

- Американские офицеры вели себя свободно, - значилось в донесении начальника политотдела 5-й гвардейской армии генерала Каткова начальнику Политуправления 1-го Украинского фронта генералу Яшечкину о встрече 25 апреля 1945 г. в районе города Торгау военнослужащих 58-й гвардейской стрелковой дивизии с военнослужащими 69-й американской дивизии, - Каждый из американцев стремился получить какую-либо память от русских воинов. И с этой целью они снимали у наших офицеров звёздочки с их погон, дарили свои знаки различия, менялись часами, носовыми платками…

- Встреча на Эльбе стала кульминацией союзнических отношений стран Антигитлеровской коалиции в годы Второй мировой войны, - уверен глава РВИО Владимир Мединский, - Но сразу после войны, уже в ходе Потсдамской конференции, наметились контуры будущего противостояния СССР и западных союзников...

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