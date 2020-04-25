2020-04-25T03:32:11+03:00
75 лет Великой Победы

Минобороны России опубликовало уникальные фотографии встречи на Эльбе

Архивные снимки советских полководцев с американскими военачальниками обнародованы в новом историческом разделе на сайте министерства
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
25 апреля 1945 года недалеко от города Торгау на реке Эльба войска Красной армии 1-го Украинского фронта встретились с войсками 1-й армии США25 апреля 1945 года недалеко от города Торгау на реке Эльба войска Красной армии 1-го Украинского фронта встретились с войсками 1-й армии СШАФото: Министерство обороны РФ
Изменить размер текста:

К 75-летию исторической встречи Красной армии с войсками союзников по антигитлеровской коалиции Минобороны России опубликовало уникальные фотографии советских полководцев Великой Отечественной войны с американскими военачальниками.

25 апреля 1945 года союзные войска соединились недалеко от города Торгау на реке Эльба, где войска Красной армии 1-го Украинского фронта встретились с войсками 1-й армии США.

Встреча командира 34-го гвардейского корпуса генерала Г.В.Бакланова с командиром 5-го корпуса США генералом Хюбнером Фото: Министерство обороны РФ

Встреча командира 34-го гвардейского корпуса генерала Г.В.Бакланова с командиром 5-го корпуса США генералом ХюбнеромФото: Министерство обороны РФ

Таким образом, министерство обороны России продолжает публикации архивных снимков и документов военных лет. Проект подготовлен при участии «Фонда памяти полководцев Победы». Посетители исторического раздела «Встреча на Эльбе: неизвестные страницы» на сайте ведомства могут ознакомиться с подборкой фото из семейных и личных архивов, многие из которых публикуются впервые.

Командарм А.С. Жадов приветствует командарма К. Ходжеса на фоне американского почетного караула Фото: Министерство обороны РФ

Командарм А.С. Жадов приветствует командарма К. Ходжеса на фоне американского почетного караулаФото: Министерство обороны РФ

Кроме того, пользователи смогут узнать подробности первых встреч с американскими союзниками из представленного на сайте отрывка более поздней беседы маршала Ивана Конева с писателем Константином Симоновым, тоже участвовавшим в исторической встрече на Эльбе, а также из воспоминаний Ивана Степановича о личности и чертах характера американского генерала Омара Бредли.

Маршал Иван Конев и командующий американской 12-й группой армий генерал Омар Брэдли Фото: Министерство обороны РФ

Маршал Иван Конев и командующий американской 12-й группой армий генерал Омар БрэдлиФото: Министерство обороны РФ

В Минобороны отмечают, что «уникален в своем роде впервые опубликованный в разделе знаменательный документ: приветственное письмо американского ветерана встречи на Эльбе – рядового Джозефа Половски лично маршалу Коневу в 1963 году, в котором американец тепло приветствует и поздравляет со знаменательной датой советского военачальника».

Награждение маршала Советского Союза Конева американским орденом Чести. Награду прикрепляет генерал Брэдли. Наградной документ подписан президентом США Гарри Трумэном Фото: Министерство обороны РФ

Награждение маршала Советского Союза Конева американским орденом Чести. Награду прикрепляет генерал Брэдли. Наградной документ подписан президентом США Гарри ТрумэномФото: Министерство обороны РФ

Ведомство публикует фрагмент перевода этого письма, в котором Половски вспоминает совместную клятву, принесенную американцами и русскими в момент самой первой встречи: клятву жить в мире.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Американцы снимали у наших звездочки с погон и дарили свои знаки различия»

75 лет назад, 25 апреля 1945-го, произошла легендарная встреча на Эльбе (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «75 лет Победы: Правда без срока давности»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Секретарь Союзного государства Григорий Рапота: Ржевская битва еще не закончена
В Тверской области готовят к открытию уникальный мемориал Советскому солдату. Военкор КП Дмитрий Стешин поговорил об этом памятнике с инициатором его создания — Григорием Рапотой [аудио]
Новости 24
Китай отправил в КНДР врачей из-за слухов, что Ким Чен Ын заболел
Суд в США оштрафовал Facebook на $5 миллиардов
Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в Румынии
Российскому летчику Ярошенко в США отказали в досрочном освобождении
Ракета «Союз-2.1а» готова к старту с Байконура
Анна Нетребко и другие звезды «Метрополитен-оперы» споют из дома
Нью-Йорк отказывается от военных госпиталей
Помпео предложил финансировать программы ВОЗ только в семи странах
Американские сенаторы призвали генсека ООН проверить деятельность ВОЗ
Цена нефти Brent выросла на 3,47% – до $22,07
В Бельгии с 4 мая начнут постепенно отменять карантин
Уволенного капитана «коронавирусного» авианосца США могут восстановить в должности
Россияне вернутся домой из Рима 29 апреля
Авиакомпании США в период пандемии намерены перевозить в пассажирских салонах грузы