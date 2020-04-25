Минобороны России опубликовало уникальные фотографии встречи на Эльбе

К 75-летию исторической встречи Красной армии с войсками союзников по антигитлеровской коалиции Минобороны России опубликовало уникальные фотографии советских полководцев Великой Отечественной войны с американскими военачальниками.

25 апреля 1945 года союзные войска соединились недалеко от города Торгау на реке Эльба, где войска Красной армии 1-го Украинского фронта встретились с войсками 1-й армии США.

Встреча командира 34-го гвардейского корпуса генерала Г.В.Бакланова с командиром 5-го корпуса США генералом ХюбнеромФото: Министерство обороны РФ

Таким образом, министерство обороны России продолжает публикации архивных снимков и документов военных лет. Проект подготовлен при участии «Фонда памяти полководцев Победы». Посетители исторического раздела «Встреча на Эльбе: неизвестные страницы» на сайте ведомства могут ознакомиться с подборкой фото из семейных и личных архивов, многие из которых публикуются впервые.

Командарм А.С. Жадов приветствует командарма К. Ходжеса на фоне американского почетного караулаФото: Министерство обороны РФ

Кроме того, пользователи смогут узнать подробности первых встреч с американскими союзниками из представленного на сайте отрывка более поздней беседы маршала Ивана Конева с писателем Константином Симоновым, тоже участвовавшим в исторической встрече на Эльбе, а также из воспоминаний Ивана Степановича о личности и чертах характера американского генерала Омара Бредли.

Маршал Иван Конев и командующий американской 12-й группой армий генерал Омар БрэдлиФото: Министерство обороны РФ

В Минобороны отмечают, что «уникален в своем роде впервые опубликованный в разделе знаменательный документ: приветственное письмо американского ветерана встречи на Эльбе – рядового Джозефа Половски лично маршалу Коневу в 1963 году, в котором американец тепло приветствует и поздравляет со знаменательной датой советского военачальника».

Награждение маршала Советского Союза Конева американским орденом Чести. Награду прикрепляет генерал Брэдли. Наградной документ подписан президентом США Гарри ТрумэномФото: Министерство обороны РФ

Ведомство публикует фрагмент перевода этого письма, в котором Половски вспоминает совместную клятву, принесенную американцами и русскими в момент самой первой встречи: клятву жить в мире.

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