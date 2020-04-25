Елизавета II из-за коронавируса освоила Zoom

21 апреля английской королеве Елизавете II исполнилось 94 года. Это был один из самых необычных праздников в ее жизни — через Zoom, без салюта, внука Гарри, гостей и уверенности в завтрашнем дне. «КП» объясняет, как коронавирус пошатнул вековые устои династии Виндзоров.

Семейный карантин

На самом деле самоизоляция в Букингемском дворце началась с Мегзита — именно так (по аналогии с брекзитом) назвали сенсационный выход принца Гарри с супругой Меган Маркл из состава королевской семьи. Не посоветовавшись с бабушкой, королевой Елизаветой II и старшим братом Уильямом, свободолюбивый Гарри в январе текущего года сложил с себя королевские полномочия, объявил о начале эры финансовой независимости и отправился в свободное плавание с любимой женой. Экстренный семейный совет, созванный по поводу отречения, проходил при закрытых дверях, даже Меган не позвали. Бабушке не удалось образумить внука — рыжий настоял на своем. С него сняли почетные военные звания (капитан-генерал Королевской морской пехоты), привилегии и титулы (кроме герцогских), а еще обязали вернуть в бюджет 2,4 миллиона фунтов (220 миллионов рублей) стерлингов за перестройку резиденции, в которой Гарри жил с Меган.

Зато свобода!

Гарри проводит видеозвонок с родителями, ухаживающими за тяжелобольными детьми.Фото: REUTERS

Гарри и воздушные замки

Сперва пара полетела жить в роскошной вилле в Канаде, где Маркл шесть лет снималась в сериале «Форс-мажоры». Но там пустить корни не получилось. Мать Меган отказалась переезжать в эту страну из США, помогать нянчить 10-месячного наследника Арчи было некому, общественность не обрадовалась перспективе оплачивать «содержание королей» (речь идет о безопасности пары, которую по договоренности с Британией должна была обеспечить Канада), люди начали подписывать петиции против Гарри и Меган. Дошло до того, что в отношении Маркл начали употреблять уничижительный новояз: помимо Мегзита появился глагол to meghanmarkle (дословно - «меганмарклить»), что можно перевести как «настолько себя ценить и любить, что при первой же критике покидать место жительства, наплевав на общественное мнение». В итоге пара улетела в США, успев проскользнуть через закрывающуюся на карантин границу, и поселилась в солнечном Лос-Анджелесе — родном городе Маркл — недалеко от Голливуда.

Теперь american dream для королевских особ заключается в том, что Гарри и Меган (она в маске, он в бандане) ходят по домам и волонтерят, раздавая еду от благотворительной организации Project Angel Food. Их никто не узнает, пресса не атакует, как в Британии. В принципе пара может позволить себе такую роскошь, ведь «эра финансовой свободы» для них подразумевает ежегодные выплаты от доходов отца Гарри, принца Чарльза за поместья — это порядка 2,3 миллионов фунтов (211 миллионов рублей). Кроме того, на счету отрекшегося принца лежит 20 миллионов фунтов от мамы (1,8 миллиарда рублей), принцессы Дианы, и около 7 миллионов фунтов (640 миллионов рублей) от бабушки.

Также герцог и герцогиня Сассекские рассчитывают на прибыль от бренда одежды Sussex Royal. Меган намерена возобновить карьеру в кино и озвучку мультиков Disney. Финансовые аналитики предполагают, что только за первый год королевской изоляции пара сможет заработать за счет грамотного использования своего имени более 600 миллионов долларов (44,5 миллиарда рублей). Правда, пока это только планы. В действительности безопасность Гарри и его жены оплачивает папа, принц Чарльз — он выделил на это 2,5 миллиона долларов (185 миллионов рублей). Дональд Трамп делать это отказался.

«Корона» для Елизаветы

21 апреля Елизавете II исполнилось 94. Королева отпраздновала день рождения в пенсионерском формате, на удаленке. Как все. Сидя дома на карантине, без пышных торжеств и традиционных салютов и даже без внуков — изоляция же. Елизавета уединилась в Виндзорском замке с мужем Филиппом, герцогом Эдинбургским. Немногочисленные помощники (один из которых заразился covid-19 и был госпитализирован) настроили королеве популярное приложение Zoom, через которое бабушка и принимала поздравления. Шалопай Гарри вместе с женой Меган и сыном Арчи передали видеопривет из США и пожелали королеве долголетия. Другой внук, Уильям, вместе с папой, принцем Чарльзом, опубликовал пост в инстаграме: на фото королева изучает цветочную выставку в Челси.

Подпись гласит: «Поздравляем Ее Величество королеву с 94-м днем рождения!».

Пока в Великобритании продолжается вспышка коронавируса, Елизавета II будет находиться на изоляции. В ходе спецзаявления к нации она призвала сограждан к «решительности и сплоченности».

kensingtonroyal The Duke and Duchess of Cambridge spoke with the BBC about why #EveryMindMatters, as well as the extraordinary job NHS and frontline workers are doing. Visit the link in our bio to access resources and more information to help while staying at home

Принц в свитере

Принц Уэльский Чарльз стал первым из Виндзоров, кто перенес коронавирус. Сын Елизаветы II зацепил заразу еще в марте. Где — непонятно. Вроде как был осторожен, ни с кем не ручкался. Правда, обедал за столом с князем Монако Альбером II, у которого позже выявили covid-19. Словом, все прошло хорошо — Чарльз отсиделся на карантине и тяжелых последствий болезни, несмотря на 71-летний возраст, избежал.

princeharryofengland Happy Birthday Prince Louis 2

Его сын Уильям с женой Кейт Мидлтон 23 апреля отпраздновал день рождения сына Луи — парню исполнилось два года. Об этом пара сообщила в инстаграме, подкрепив сообщение свежей фотографией. Да, королевские особы именно таким способом общаются с рядовыми британцами, запертыми на карантине. Сидя в домашнем джемпере, Уильям вместе с Кейт (она — в полосатом пуловере) исправно выполняют свои обязанности: накануне Пасхи по видеосвязи провели встречу с учениками начальной школы Кастертон, дали советы в своем британцам по поводу сохранения рассудка в самоизоляции, а в интервью BBC подробно рассказали о важности сохранения бодрости духа, блестящей работе британских медиков и переживаниях во время болезни принца Чарльза коронавирусом.

«Должен признаться, поначалу я был довольно сильно озабочен, - признал Уильям. - Ведь он подходит по параметрам...В его возрасте это было очень опасно».