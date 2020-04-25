Шоу «Голос.Дети»: Слепая родительская любовь лишает юных артистов побед. Но по-разному

Участие детей в шоу — что вечный спор Иешуа и Понтия Пилата.

Неразрешимая теорема.

Одни психологи уверены, что стресс, давление ответственности, камеры и поражения наносят непоправимые психические увечия. Другие убеждены, что именно соревновательный процесс (при грамотном сценарии) выковывает характер ребенка. На этом вообще-то построен весь спорт — единицы становятся чемпионами, но это не значит, что все остальные останутся лузерами пожизненно.

У зрителей тоже самое.

Для кого-то это эксплуатация детской непосредственности на потребу публике, на благо дутому эго родителей и их неразрешенным амбициям. Для кого-то — реальный шанс мгновенно построить карьеру ребенку, обеспечить ему будущее, заявить на всю страну о нетривиальном таланте или просто набраться опыта. Наглядно увидеть результат трудов.

Так или иначе, каждый раз мы видим небольшую настоящую жизнь, которую участники шоу проживают на сцене.

В детском «Голосе» второй раз подряд эта жизнь заканчивается символическим самоубийством при помощи бережных родительских рук. Если точнее, то финалом в стиле Тараса Бульбы или Ивана Грозного кистей Илья Репина. «Я тебя породил» — и далее по тексту.

Шестой сезон проекта выиграла Микелла Абрамова — дочь Алсу и предпринимателя Яна Абрамова. Некие боты, которых наняли доброжелатели девочки, накрутили ей победу так усердно, что результаты пришлось аннулировать, семье до сих пор отмываться от позора перед всей страной, а проекту «Голос.Дети» восстанавливать полуразрушенную репутацию. Есть подозрения, что родительская любовь в этом казусе сыграла ключевую роль.

Седьмой сезон проекта выиграла Олеся Казаченко. Что уж греха таить, внезапно выиграла. Не настолько неожиданно, как Микелла Абрамова, но вполне себе резонансненько. Мы рады за девочку! Заслужила в честной борьбе. Но самый популярный комментарий в соцсетях, посвященных детскому «Голосу»», почему-то такой: «Я одна думала, что эта девочка займет третье место?».

Да, поначалу казалось, что Софья Туманова из Новосибирска куда сильнее всех конкурентов.

Поначалу казалось, что Софья Туманова из Новосибирска куда сильнее всех конкурентов. Фото: Максим ЛИ

Софья Туманова. Птиченька - Финал - Голос.Дети - Сезон 7.

И самым непредсказуемым поворотом может стать только рывок Артема Фокина, севастопольского Джельсомино. Но победа Олеси удивила многих. Конечно, на вкус и цвет товарища нет. Зрители голосовали так, как им хотелось. И вполне вероятно, что новая система учета (теперь можно отправлять только одно СМС за любимчика один раз) на это тоже повлияла.

Артем Фокин. Con te partir - Финал - Голос.Дети - Сезон 7.Артем исполняет песню Андреа Бочелли Con te partir .

Но повлияла сильнее всего, как это ни странно, ОПЯТЬ родительская любовь. И забота. Правда, диаметрально противоположного свойства.

Это и правда удивительно.

А теперь на пальцах: Софья Туманова выступала из отдельной комнаты — девочку изолировали из-за подозрения на коронавирус, о чем ведущий Дмитрий Нагиев НЕ объявил в начале программы. Хотя должен был. Как писала «КП» и не скрывали организаторы шоу, абсолютно все дети проходят на площадке тест на COVID-19. Значит, что? И Туманова тоже его, конечно, прошла. И только она одна после этого была помещена в отдельный бокс. Если бы тест был отрицательным, то даже при наличии небольшой температуры зачем было изолировать девочку? Вывод напрашивается.

Судя по всему, родители девочки настояли на том, чтобы ведущий максимально размыто пояснил такое решение. «Повысилась температура». И не стал называть то страшное слово, которого последние несколько месяцев все боятся больше чумы.

Выиграла бы Софья, если бы на всю страну Дмитрий Нагиев объявил такой диагноз — или даже ПОДОЗРЕНИЕ на него?

Судьи на шоу в перчатках и масках. Фото: Максим ЛИ

Скорее всего. Наш добрый зритель не позволил бы девочке отмучиться в этом эфире запросто так. Наверняка лишние 3-5%, не хвативших в итоге для победы, добавил бы фактор сердобольности.

Удалось бы девочке жить спокойно после этого и вернуться в родной Новосибирск без запретов, ограничений и косых взглядов?

Едва ли.

Вот вам и цугцванг: или ребенок выигрывает шоу, или живет дальше спокойно.

Мама Софьи выбрала второе.

Родители Алсу — первое.

А как бы поступили вы?

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