"Дорогие хамоватые люди, можете плюнуть мне в лицо": Чулпан Хаматова ответила на травлю за роль Зулейхи

Стартовавший на прошлой неделе многосерийный фильм по роману Гузели Яхиной едва ли не с первых кадров вызвал шквал критики зрителей. Создателей картины и, в первую очередь, лицо сериала - актрису Чулпан Хаматову, ту самую Зулейху, обвинили во всех смертных грехах. Мол, 30-е годы прошлого века они нарочно очернили и осквернили, исказив нашу историю и демонизировав советскую власть. "Я каждый день получаю проклятия в свой адрес", - признавалась Чулпан.

В очередной раз высказать свою точку зрения Хаматова по доброй традиции решила в Инстаграме благотворительного фонда «Подари жизнь», за подопечных которого Чулпан бьется не первый год. Чтобы помочь тяжело больным детям, артистка готова терпеть любые унижения.

- Давайте сделаем онлайн-конференцию, я с радостью в ней поучаствую, - рассказала Хаматова в прямом эфире вечером 22 апреля. - Вы плюнете мне в лицо, скажете все гадости, какие только хотели, но переведете деньги в фонд "Подари жизнь".

Как призналась актриса, для нее реакция критиков до сих пор неожиданна:

- Для меня это перевертыш, я ведь, наоборот, ждала реакции со стороны прогрессивной части общества. Мол, у нас там все приглажено и облегчено. Что те, кто читал Солженицына, скажут: "Чего вы тут устроили пионерский лагерь?". Что это не похоже на раскулачивание и лагеря.

Эти годы - трагическая страница нашей истории. И никто не говорит, что мы Родину не любим. Это было. Было страшно. Несправедливо к этим людям. И мы это показали. Может быть, реакция зрителя связана с тем, что сейчас люди находятся в стрессе и страхе? И что у них масса свободного времени и надо выплеснуть эмоции? Но в любом случае, хочу сказать спасибо всем за эту критику. Дорогие хамоватые люди, спасибо вам большое! Вы даже не представляете, какую поддержку я получила. Наталия Дмитриевна Солженицына даже прислала мне письмо. Я давно уже не слышала столько добрых слов любви и поддержки. И в конечном счете, я думаю, любовь все победит и все смоет.

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