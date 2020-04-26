2020-04-26T11:22:43+03:00
Звезды

Бойкот Тодоренко: оскорбленные женщины требуют лишить телеведущую рекламных контрактов

Из-за одного неосторожного высказывания Регина Тодоренко может потерять миллионы
Алена МАРТЫНОВА
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Регина Тодоренко умоляет простить ее за необдуманное высказывание, но пока пока все бестолку. Фото: www.instagram.com/reginatodorenko/Регина Тодоренко умоляет простить ее за необдуманное высказывание, но пока пока все бестолку. Фото: www.instagram.com/reginatodorenko/Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Скандал, бурлящий в соцсетях уже третьи сутки, грозит обернуться для телеведущей далеко не виртуальными последствиями. После растиражированных слов Регины: "Твой муж тебя бьет, а почему, ты не задумывалась? А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил? И что для того, чтобы он тебя ударил?" ее уже лишили звания "Женщина года" от журнала Glamour, а теперь на очереди рекламные контракты.

"ВЫШВЫРНИТЕ ЕЕ ИЗ ВСЕХ ПРОЕКТОВ!"

Разгневанные обыватели под флагом борьбы за права жертв домашнего насилия атаковали крупные бренды, лицом которых выступает "женоненавистница" Регина Тодоренко. В инстаграм-аккаунтах компаний - жуткая свора: в комментариях, полных злобы и ненависти, пользователи соцсетей призывают бойкотировать продукцию компаний, чтобы телеведущей не досталось ни копейки.

- Уважаемый бренд, не планируете ли вы совместно с Региной Тодоренко выпустить пособие для мам "100 советов, как заслужить право быть не битой мужем?", - упражняются в остроумии подписчики бренда детских подгузников.

- В цивилизованном мире эту женщину просто вышвырнули бы из всех проектов! Позор, разорвите с ней все контракты, или мы отказываемся покупать вашу продукцию, - возмущаются другие.

- Теперь, когда миллионы женщин будут видеть на экранах вашу рекламу с ней, это будет постоянным напоминанием о причиненном насилии! А ее нагло улыбающееся лицо будет говорить: "Вы сами виноваты!", - наседают третьи.

- Купила сегодня вашу продукцию, хорошо, что чек сохранила - завтра сдам обратно! - угрожают четвертые.

Регина в комментариях на странице бренда подгузников просит людей остановиться. Комментарии на своей странице ведущая закрыла. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Регина в комментариях на странице бренда подгузников просит людей остановиться. Комментарии на своей странице ведущая закрыла.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

СЧЕТ НА МИЛЛИОНЫ

Досталось и бренду напитков, чей сок давно рекламирует Тодоренко. Хейтеры даже запустили специальный хештег "со вкусом насилия", требуя отказаться от сотрудничества с Региной.

- Мы расстроены сложившейся ситуацией и шокированы словами Регины, так как они не соответствуют ценностям нашего бренда, - объяснились в ответ производители соков (примерно такое же сообщение оставила и марка подгузников). - Мы считаем насилие категорически недопустимым и против любой его формы. О дальнейших шагах будет объявлено дополнительно.

Похоже, под натиском общественного мнения компании всерьез задумались лишить контрактов красавицу-блондинку. А ведь реклама на самых разных площадках - главный доход экс-ведущей "Орла и решки". Так, по последним данным, за прошлый год Регина Тодоренко стала второй после Дудя по доходам в YouTube, заработав 26 миллионов рублей (при затратах на производство своего шоу около 5 млн). А в Инстаграме, по данным журнала «Forbes», ее доход составил около 1 миллиона долларов (это данные с 1 июня 2018 по 31 мая 2019, когда у Регины было 7 миллионов подписчиков. Сейчас - 8,2 млн, да и рекламных постов прибавилось).

ДОСТАЛОСЬ И МУЖУ

Отбиваться за жену от лютующих блогеров приходится Владу Топалову. Порка Регина предусмотрительно закрыла комментарии в Инстаграме, все камни летят в ее супруга.

- Наконец-то все поняли, что Тодоренко двуличная, лживая, лицемерная. Хохочет, снаружи белая и пушистая, а внутри гнилушка, - вот, пожалуй, самое безобидное, что пишут Топалову, сопровождая комментарии пометками "домашнее насилие", "слово не воробей", "Тодоренко, не отмоешься" и "муж и жена - одна сатана".

Певец молчать не стал.

- Идите все на ***! И других таких же *** с собой заберите! Какие же вы ничтожества, - припечатал критиков муж Тодоренко, нарвавшись на новые обвинения - уже в алкоголизме, наркомании и желании "покалечить жену, чтобы попой не вертела"...

БЫЛ СЛУЧАЙ

"Ляпнула, не подумав"

Три года назад Регина Тодоренко оказалась в центре скандала с популярным проектом "Орел и решка", который сделал ее звездой. Выступая в очередной раз перед аудиторией, ведущая мимоходом упомянула, что на самом деле легендарной "золотой карты" не существует, а все отели и красивые места снимаются за пару часов, а не три дня, и съёмочная группа живет в очень дешёвых гостиницах. "Это символ богатства, все неправда", - призналась тогда Регина и спокойно отправилась домой спать. А проснулась она уже звездой грандиозной заварухи: разочарованные зрители потребовали канал ответить за многолетний обман...

После этого Тодоренко лишили гонораров, которые в сумме составляли "огромное число". Хотя рейтинги передачи после шумихи даже выросли.

- Ляпнула, не подумав. Была уставшая, - объяснила свой провал телеведущая Ксении Собчак.

ИСТОЧНИК KP.RU

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