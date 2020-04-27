Красота на карантине: 7 важных процедур для тела в домашних условиях

В период карантина остается только мечтать о привычных салонных СПА-процедурах. Однако можно подготовить тело к летнему сезону и добиться эффекта упругой и гладкой кожи в домашних условиях. Как это сделать, рассказывает Евгения Иконникова, врач-дерматокосметолог Института пластической хирургии и косметологии на Ольховской улице.

1. Принимать ванны с солью и маслами

Добавляйте в воду морскую соль: это поможет сократить проявления целлюлита, и кожа станет более упругой, подтянутой и мягкой. Будет достаточно не более трех-пяти столовых ложек на ванну. Принимайте ванну от 15 до 20 минут.

Для того, чтобы ускорить обмен веществ и улучшить качество кожи подойдут различные эфирные масла, особенно цитрусовые. Но при повышенной чувствительности кожи или предрасположенности к аллергии масла могут вызвать сильное раздражение или даже аллергический дерматит. В любом случае, не стоит добавлять более пяти-шести капель на ванну.

Также можно использовать всем известные бомбочки для ванны. Они представляют собой смесь солевых и содовых составов, в которые также входят эфирные масла, ароматические вещества и жирные кислоты. Они обладают смягчающими свойствами и дополнительно дарят заряд энергии и бодрости.

Если у вас имеются какие-либо кожные заболевания, например, себорейный дерматит или акне, то вам поможет принятие ванн с травяными отварами (настои хвои, ромашки, календулы).

2. Пользоваться скрабами для тела

Обычно их наносят после ванны и хорошего распаривания тела. Скрабы позволяют добиться мягкости кожи и ее равномерности. В домашних условиях лучше всего подойдет использование скраба из молотого свежесваренного кофе (вернее гущи из-под кофе). Если у вас нет аллергии на мед, подойдет скраб на основе соли или сахара с добавлением меда (на 2 столовые ложки меда — одна соли или сахара).

Для сухой кожи подойдет скраб из овсяных хлопьев, обладающий увлажняющим свойством, особенно в сочетании с миндальным или оливковым маслом (2-3 столовых ложки овсяных хлопьев, 30 мл теплого молока и столовая ложка масла).

ВАЖНО! Чтобы не травмировать кожу, не стоит делать скрабирование чаще двух-трех раз в неделю.

3. Делать самомассаж

Отличным дополняющим средством для борьбы с целлюлитом и придания коже гладкости является самомассаж. Его можно делать ежедневно после вечернего принятия ванны с помощью различных приспособлений: специальных жестких мочалок, роликов, варежек или щетки. Разминать тело необходимо плавными движениями снизу вверх для улучшения циркуляции жидкости и усиления лимфатического оттока.

4. Делать обертывания

Еще одним важным этапом в уходе за кожей тела являются антицеллюлитные обертывания. На сегодняшний день существует большое количество разнообразных средств, обладающих высокой эффективностью для стимуляции крове- и лимфообращения, а также усиливающих обмен веществ, увлажняющих кожу и повышающих ее тонус.

На предварительно очищенную кожу наносятся специальные средства, после чего проблемные зоны оборачиваются пищевой пленкой. Затем желательно накрыться чем-то теплым, например, одеялом, и полежать не менее 20-30 минут. После окончания процедуры остатки средства можно смыть мягким полотенцем, смоченным теплой водой. Но, как правило, в этом нет необходимости, так как средство хорошо впитывается в кожу.

5. Пользоваться антицеллюлитными средствами

Рекомендуется наносить специальное антицеллюлитное средство, в состав которого входят лимфодренажные и увлажняющие компоненты. Его можно наносить ежедневно, лучше всего перед сном. Такой крем содержит различные масла, кофеин, экстракт гуараны, конского каштана и водоросли.

6. Не забывать ухаживать за руками

Особенно сейчас из-за частого мытья рук и их дезинфекции различными обеззараживающими средствами кожа становится сухой, раздраженной и даже может трескаться. В этом случае подойдут интенсивные увлажняющие кремы для рук и ногтей. Для усиления эффекта рекомендуется использовать специальные тканевые перчатки (или обычные медицинские и целлофановые): крем будет впитываться гораздо более интенсивно, и кожа рук будет радовать вас своей мягкостью.

Также можно проводить самомассаж ступней с помощью специальных кремов или масел.Фото: Shutterstock

7. Уход за ногами

Для повышения общего иммунитета и активизации рефлексогенных точек на ступнях ног рекомендуется применение специальных массажных ковриков. Также можно проводить самомассаж ступней с помощью специальных кремов или масел. Это позволит размягчить грубую кожу поверхности стоп, окажет расслабляющий эффект, а также повысит общий тонус организма.

Подготовить стопы к лету помогут специальные носочки с добавлением различных отшелушивающих составов и смягчающих компонентов. Эта процедура называется пилингом для ног. Перед ее проведением рекомендуется обязательно распарить ноги, например, в содовой воде. Важно следовать инструкциям и ни в коем случае не находиться в носочках более 8-10 минут. После процедуры необходимо нанести восстанавливающий смягчающий и увлажняющий крем для ног. Также вы можете использовать специальный крем для ног, который быстро вернет мягкость вашим пяткам. Часто основными компонентами таких средств являются мочевина и салициловая кислота. Дополнительно в состав могут входить кератин, парафин и различные масла.

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