Малышева возмущена: "Если врачи сами будут шить маски и бахилы, лечить будет некому"

На радио "Комсомольская правда" продолжается 10-часовой марафон благодарности медикам, которые оказались на передовой борьбы с коронавирусом. Актеры, музыканты, телеведущие и другие известные личности выражают слова поддержки врачам и медсестрам, которые рискуют жизнью ради спасения пациентов.

Так, Лев Лещенко уже рассказал о выходе новой песни, а Елена Малышева раскритиковала чиновников, которые советуют медикам самим шить маски и бахилы в условиях дефицита защитных средств.

- Эта ситуация показала совершенно явственно одну удивительно простую вещь. Первое. Врачи должны только лечить. Они больше не должны делать ничего, - заявила в эфире радио "КП" главный теледоктор страны. - А губернаторы, мэры и другие руководители - подчеркиваю, не врачи - должны создать для этого все условия. И это их ответственность, а не врачей.

И сейчас, когда возникла эта вспышка и стало ясно, что врачи работают сутками в реанимации, смешно слушать некоторых руководителей, которые врачам говорят - у вас нет бахил, нет масок, сядьте и шейте. Вы знаете, если все сядут шить маски и бахилы, то лечить будет некому. А, между тем, все предыдущие десятилетия считалось, что врачи должны отвечать за отсутствие лекарств, за отсутствие приборов, за то, что в операционной на голову потолок падает врачу и пациенту на операционном столе... Вот эта вспышка показала одну удивительную вещь: ответственность за оснащение больниц и медиков лежит не на них. Нас учили лечить и спасать, и мы должны лечить и спасать. А нам должны для этого создать условия. Вот ведь какая удивительная вещь выяснилась! Надо было для этого ждать вспышки эпидемии.

Кроме того, Малышева подняла вопрос о мизерных зарплатах медиков.

- Мало кто знает, что врач, закончивший мединститут, отучившийся в ординатуре или в интернатуре, получает зарплату 7000 рублей. Это официальная зарплата. Я подчеркиваю для тех, кто плохо слышит, - семь тысяч рублей в месяц! - эмоционально высказалась телеведущая. - А прожиточный минимум в России 12 300 рублей. Вот это была наша медицина. Она, между прочим, до сих пор официально такая. Потому что все стимулирующие выплаты даются на момент вспышки.

Также у нас исчезла бесплатная ординатура: сегодня, если ты хочешь быть суперспециалистом, ты должен за обучение после мединститута, например, в ординатуре, чтобы стать кардиологом, заплатить от 200 до 500 тысяч рублей в год, - рассказала Елена Малышева.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Исцелившийся Лев Лещенко записал новую песню в благодарность врачам

В эфире радио "Комсомольская правда" Народный артист обратился к спасшим его докторам и медсестрам (подробности).