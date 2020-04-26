Жительница Стокгольма, заболевшая коронавирусом: «Люди умирают, но никто не возмущается»

Мы уже писали о Катерине Сисфонтес, шведской художнице и ювелире, заразившейся коронавирусом и находящейся на карантине у себя дома. Сегодня мы вновь связались с ней.

- А я уже на велосипеде передвигаюсь,- весело говорит Катерина. - После недели температуры под сорок мой организм все-таки переборол вирус, и лихорадка ушла. Появился аппетит, и за два дня я встала на ноги. За неделю болезни я потеряла 7 килограммов. Но мне давно хотелось похудеть.

- Как говорится, не было бы счастья...

- Да, мне действительно повезло, что обошлось без последствий.

- А вы не боитесь заболеть снова? Говорят, от коронавируса не вырабатывается стойкого иммунитета…

- Нет. Но все равно стараюсь быть осторожной. Я даже на велосипед пересела, чтобы избегать общественного транспорта. Но маску не ношу. Их никто здесь не носит.

- Какие настроения у людей?

- У нас от коронавируса стало умирать больше людей, чем даже неделю назад. Многие не понимают, почему до сих пор не проводятся тесты на коронавирус. Но активно никто не возмущается - возможно потому, что наша жизнь мало поменялась по сравнению с тем, какой она была полгода назад. Вот прямо сейчас я сижу на открытой террасе в баре, и народу столько же, сколько и раньше.

Катерина СисфонтесФото: Личный архив

- А хоть какие-то заведения у вас закрылись? Или все работает, как и раньше?

- Театры закрылись. Музеи открыты, работают кинотеатры. Но люди стараются садиться на расстоянии друг от друга. Некоторые рестораны в центре закрылись, но очень многие по-прежнему работают.открыто и работает так же, как и раньше.

- Считаете ли вы это правильным?

- Скажем так, шведская модель мне понятней. Я слежу за тем, что происходит сейчас в мире и вижу, какие потери несут экономики разных стран. Люди разоряются, бизнес рушится. В Швеции пока такого нет. Хотя как оно сложится завтра, никто не знает...

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/773909" frameborder="0"></iframe> Швеция решила не вводить ограничительные меры для борьбы с коронавирусом.

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