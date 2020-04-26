2020-04-26T19:38:41+03:00
Звезды

"Мне страшно": Лидия Федосеева-Шукшина написала письмо отчаяния

81-летняя актриса решила рассказать, что с ней случилось на самом деле
Ольга ЛИБГАРДТ
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Лидия Федосеева-Шукшина написала письмо отчаянияЛидия Федосеева-Шукшина написала письмо отчаянияФото: Евгения ГУСЕВА
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Благодаря последнему интервью Лидии Федосеевой-Шукшиной стало известно, что пятый супруг звезды Бари Алибасов продал завещанную ему квартиру в Новой Москве без ведома актрисы. А ведь в 2019 году супруги договорились, что, если Лидия Николаевна умрет раньше Бари Каримовича, квартира отойдет продюсеру группы "На-На", а уже он оставит жилплощадь двойняшкам - Фоме и Фоке - младшим внукам Федосеевой-Шукшиной. Алибасов объяснил продажу жилплощади своему помощнику вынужденной мерой. Мол, слишком много налогов приходится платить за жилье. Шоумен пообещал, что планирует снова зарегистрировать собственность на себя. Однако нервы 81-летней актрисы на пределе. Она написала письмо отчаяния.

"Во избежание распространения недостоверной информации решила рассказать, что со мною случилось на самом деле", - так начала свое обращение Лидия Федосеева-Шукшина.

Актриса отметила, что любит своего мужа Бари Алибасова и бесконечно доверяет ему. По словам артистки, ее супруг, узнав, что ее старшая внучка Анна Тегубенко продала квартиру в Санкт-Петербурге, был глубоко возмущен поступком девушки. "Он сказал, что хочет защитить меня от дальнейших возможных посягательств на мое имущество кем бы то ни было. Вскоре он отвез меня к своему адвокату", - цитируют "7 Дней" текст письма.

Все произошло в конце лета-начале осени 2019 года. Точной даты Лидия Николаевна, по ее словам, не помнит. Дело в том, что за несколько дней до этих событий ее выписали из госпиталя, куда она попала после отдыха в Болгарии. "Я несколько раз теряла сознание, подводило зрение, находилась в таком состоянии, что по возвращении в Москву даже не сразу узнала свою дочь Марию", - откровенничает актриса.

В офисе адвоката ей дали подписать какие-то бумаги. "Я спросила у Бари, что за документы. Муж улыбнулся и сказал: «Подписывай, Лида, подписывай, раз уж мы приехали». Адвокат показал, где мне необходимо расписаться - на последней странице документа. Подумала, наверное, договор на какие-нибудь книги или интервью. В юридических тонкостях не разбираюсь", - делится Шукшина.

Женщина недоумевает, зачем Алибасову понадобилась эта квартира сейчас. Ведь ранее актриса составила в его пользу завещание. "Мы так договорились: что, если я уйду из жизни раньше него, он передаст эту квартиру моим внукам Фоме и Фоке - сыновьям Маши. Это мое решение. Мои дочери знали, что я составила завещание в пользу Бари, приняли это", - констатировала Лидия Николаевна.

И вот недавно она узнала, что у ее квартиры - новый хозяин. "Конечно, мы обсуждаем этот вопрос с моим мужем Бари. Он смеется и говорит, что мне не о чем беспокоиться, это все формальность, и квартира скоро вернется в мою собственность. «Лидушка, так было нужно». И снова никаких объяснений. А мне страшно", - не скрывает артистка.

Сейчас она очень надеется, что муж вернет ей квартиру. Однако переживает, что ее любимый Бари мог сам попасть в ловушку и стать жертвой обмана. "Но гордость не позволяет ему в этом публично признаться? Значит, мы с ним оба теперь в сложной ситуации…", - предположила артистка.

После чего публично обратилась к Алибасову: "Пожалуйста, давай закроем этот вопрос, который я считаю недоразумением, а не заранее спланированной акцией по отъему имущества. С благодарностью и любовью. Л.Н. Федосеева-Шукшина".

ИСТОЧНИК KP.RU

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