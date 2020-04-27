Поздравление от звезды: Шаляпин просит 4000 рублей, Самбурская - 15 000, а Шуфутинский - 200 000

Когда первая "ласточка" - Любовь Успенская - во всеуслышание объявила, что готова за деньги записывать видеопоздравления, обыватели приняли это в штыки.

- Последний кусок доедаете? Побойтесь бога - людям есть нечего, а вы поздравления продаете. У вас и так миллионов хватает! - набросились на королеву шансона разгневанные подписчики.

Тем не менее, сидя дома без концертов и корпоративов, Любовь Залманова продолжает зарабатывать. Ее услуги, как выяснил сайт kp.ru, обходятся заказчикам в 30 тысяч рублей - это цена за заранее записанный ролик с поздравлением и видеозвонок виновнику торжества. Говорят, на внимание Успенская не скупится и готова общаться с именинником хоть по 15 минут.

Между тем, в своем начинании певица оказалась не одинока. Знаменитости тоже хотят есть - вот и берутся за виртуальные заработки. Сайт kp.ru узнал ценник на "открытки" от звезд.

Так, одна из самых популярных блогеров Настасья Самбурская просит за видеоролик 15 тысяч рублей (здесь и далее указан гонорар с учетом комиссии посредника). Столько же стоят услуги звезды сериала "Домашний арест" Павла Деревянко.

Актриса и телеведущая Анастасия Макеева берет 1850 рублей.

Сын знаменитого "есаула" Родион Газманов - 3000 рублей.

Актриса Елена Борщева - 3950 рублей.

Певец Прохор Шаляпин - 4000 рублей.

Певцы Найк Борзов, Пьер Нарцисс, Кирилл Андреев ("Иванушки"), звезда девяностых Линда, актриса Елена Бирюкова - 5000 рублей.

Резидент "Comedy Club" Дюша Метелкин - 6250 рублей.

Сестра звезды "Дома-2" Анна Бузова - 7500 рублей.

Скандальный шоумен Гоген Солнцев - 20 000 рублей.

Самый внушительный гонорар оказался у шансонье Михаила Шуфутинского. За поздравление от исполнителя легендарного хита про третье сентября придется выложить 200 тысяч рублей.

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