Бари Алибасов - о своем помощнике: «Сергей помогает Наташе Фатеевой и моей жене Лиде совершенно бескорыстно»

В Сети расползаются слухи, что Бари Алибасов и его помощник Сергей Моцарь посягают на квартиру Натальи Фатеевой. Информация эта идет от некой домработницы народной артистки, которая якобы утверждает, что Моцарь обхаживает Фатееву небескорыстно.

У Натальи Николаевны роскошная пятикомнатной квартиры в престижном районе Москвы – на Фрунзенской набережной. По информации домработницы, Фатеева полна готовности отписать часть квартиры милому и услужливому Сергею. Вроде бы ухватистый парень уже познакомил с Фатеевой свою маму.

Когда мы позвонили 85-летней актрисе, Фатеева назвала эти слухи бредом собачьим, и отказалась их обсуждать. А вот что рассказал нам продюсер Бари Алибасов.

- Не имею представления, откуда пошли эти слухи. Сережа помогает Фатеевой последние лет пять или шесть, и делает это совершенно бескорыстно, - уверяет Алибасов. - Я тесно дружу с Натальей Николаевной. Сережа познакомился с ней благодаря мне. Он несколько раз в месяц отвозит ее в магазин как ее персональный водитель, закупает продукты на неделю. Делает это бесплатно. Никаких видов на ее квартиру не имеет.

Сережа очень добрый человек. На сегодняшний день он – единственный, с кем я работаю больше десяти лет. У меня характер – не подарок, но он меня терпит. Люди в моем офисе меняются часто, есть текучка. Но Сережа - человек уникальный. Я почти не встречал таких людей, как он. Он выстраивает со всеми теплые отношения. И такого хорошего человека облили грязью.

Актриса Наталья ФатееваФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

- Вашей жене Лидии Федосеевой-Шукшиной он тоже помогал-помогал. И теперь на него записана ее квартира в Новой Москве…

- Там другое дело. Лида – моя жена. Поскольку Сережа работает у меня, он возит мою жену – это его работа. Он ездит с ней в больницу. Когда она лежала в госпитале, навещает ее каждый день. Я так часто Лиду не навещал, как Сережа. Когда Лида живет в Новой Москве, он приезжает к ней, помогает по хозяйству. Но она поживет там месяца два и уезжает в свою квартиру на улице Бочкова.

- Зачем понадобилось переписывать на Сергея квартиру в Новой Москве?

- Это была Лидина воля. Есть документы, ее просьба. Она уговаривала забрать эту квартиру. Я плачу за ремонт и услуги. Все равно это ее квартира, несмотря на то, что теперь она оформлена на Сергея. Я временно ее переписал на своего помощника (Федосеева-Шукшина изначально подарила эту квартиру Бари Алибасову - Ред.). Сережа будет Лиду туда возить, когда она того захочет.

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