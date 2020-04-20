Тот же сценарий: Лидия Федосеева- Шукшина осталась без имущества как и Джигарханян

Ситуация, в которой сейчас оказалась народная артистка Лидия Федосеева-Шукшина, очень похожа на ту, что случилась с ее коллегой по цеху – Арменом Джигарханяном. У обоих имущества было – девать некуда. В том числе недвижимость за границей. И вдруг в одночасье оба остались ни с чем. Практически у разбитого корыта.

Сейчас они живут в своих квартирах, но на птичьих правах. Джигарханян – в трешке в Староконюшенном переулке в районе Арбата. Когда-то он получил это элитное жилье от государства. Теперь арбатской квартирой наполовину владеет его бывшая жена Татьяна Власова. Хозяин второй половины - бизнесмен Юрий Растегин. Чужой человек. Ему после развода с Власовой народный артист и продал свою долю в квартире. Продавал сам, без принуждения, в здравом уме и твердой памяти.

Актер Армен Джигарханян в ноябре 2019 г.Фото: Михаил ФРОЛОВ

В похожую историю попала и 81-летняя Лидия Федосеева Шукшина. В ее четырехкомнатной квартире на улице Бочкова, которую получил еще Василий Макарович Шукшин, тоже когда-то было два собственника – сама Лидии Николаевны и ее младшая дочь Ольга. Потом по своими причинам родительница решила отписать свою долю средней дочери - Марии, а та сразу же переоформила ее на свою дочь Аню. Такая вот выстроилась цепочка. Для чего? По словам Анны, чтобы большая доля в квартире не досталась Ольге, то есть младшей дочери Лидии Николаевны.

А недавно у этой половины квартиры появился новый собственник - тренер по фитнесу Теймур Керимов. Он близкий друг Ани. И совершенно чужой для Федосеевой-Шукшиной. По совету Теймура, чтобы избавиться «от натиска родственников», Аня ему продала свою часть. Правда сильно продешевила (вся квартира по рыночной цене стоит около 30 миллионов рублей, Аня продала половину за 5 «лямов»), но видно родственники и вправду ее допекли.

Сделка с Теймуром Керимовым еще не прошла государственную регистрацию, и возможно, будет аннулирована. Но в любом случае, новость о продаже так называемой мемориальной квартиры Шукшина может убить Лидию Николаевну.

Анна ШукшинаФото: Олег УКЛАДОВ

Конечно, новые хозяева пока не выгоняют ни Джигарханяна, ни Федосееву-Шукшину из квартиры. Но ситуация настолько похожая, что мы решили ее обсудить с бывшей женой Армена Борисовича – Виталиной Цымбалюк-Романовской.

- Насколько я поняла, в семье Шукшиных на разных этапах жизни были разные отношения между родственниками, - делится своими наблюдениями Виталина. – Кто-то был ближе Лидии Николаевне и она делала ему подарок в виде имущества. Потом эти отношения портились, и она свой «подарок» отзывала обратно. Это такие дары под настроение, как и у Армена Борисовича. Он не задумывался о последствиях. До знакомства со мной он вообще не помнил, каким имуществом он владел, где это имущество находится, сколько денег и кому он давал в долг, какие у него счета… А они у него были, в том числе в Америке. Но он либо не помнил, либо не вникал в детали. Этими вопросами занимались его друзья. Всю недвижимость он оформлял через них. Доверял.

Думаю, Лидия Николаевна Федосеева-Шукшина тоже поступала по порыву души. Ведь никто (!) у нее квартиру не забирал. Никто не заставлял ее переписывать на детей или внуков. Она это сделала добровольно, не думая о последствиях. Кого теперь обвинять? Она сама так распорядилась своим имуществом.

Вообще «прятать активы» от близких родственника - это неправильно. Лидия Николаевна и Армен Борисович были такими «хитрыми», что в результате сработали против себя. Я не хочу их обвинять. Трудно анализировать поступки народных любимцев, особенно пожилых. У них другая логика. Они не всегда дают себе отчет в своих действиях.

Но винить только внучку Лидии Николаевны несправедливо. Возможно, Аня что-то сделала неправильно с точки зрения ее родственников. Но она продавала свою (!) собственность…

- Какой вы видите выход из этой ситуации?

- Спорную ситуацию должны обсудить между собой Лидия Николаевна, ее дочь Мария и внучка Анечка. Доля в квартире, о которой идет речь, имеет отношение только к ним. Возможно, Аню бы устроила какая-то лояльная материальная компенсация. Она не соглашается, когда от нее требуют просто отдать полквартиры. И имеет на это право. В любом случае надо договариваться по-хорошему. Это самая выгодная позиция в споре.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Предательство внучки и Алибасова: бывший муж Федосеевой-Шукшиной назвал причину ее семейных бед

Плохие новости для 81-летней Лидии Федосеевой-Шукшиной пришли "оптом", одна за другой. Сначала муж, одиозный продюсер Бари Алибасов переписал подаренную женой квартиру в Новой Москве на своего водителя - мол, у него и так полно налогов, пусть помощник разбирается с квадратными метрами (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Последнее интервью Лидии Федосеевой-Шукшиной завершилось грандиозным скандалом

81-летняя актриса раздарила все свои квартиры и осталась ни с чем (подробности)