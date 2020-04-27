В Британии во время эпидемии коронавируса появился страх перед вышками 5G

По соцсетям ходит ролик-детектив со спецэффектами. На нем человек в Лондоне подкрадывается в вышке мобильной связи, поливает ее чем-то горючим, поджигает, и бежит к своей машине, пока конструкция полыхает в огне. Так в одной только Великобритании сгорело больше 20 вышек мобильной связи. Их жгут адепты очень популярной сейчас в Европе теории заговора. Они считают, что эпидемия COVID-19 бушует как раз из-за введения нового формата сотовой связи 5G. Паника достигла такого масштаба, что Twitter вынужден был ввести цензуру.

Виктория Боня раскрывает заговор

Больше всего это похоже на фантастический роман Стругацких «Обитаемый остров» или на одноименный фильм Бондарчука. Там главный герой тоже сражался с вышками, на которых стояли излучатели. Но сейчас все происходит не на страницах книги, и не на экране кинотеатра, а всерьез. Вышки полыхают не только в Англии. Огонь «народных мстителей» перекидывается на другие страны Европы. Там были случаи, что разъяренные сообщениями в соцсетях о пагубном влиянии мобильных сетей, избивали техников и портят оборудование. А все социальные сети бурлят паническими сообщениями, что «Нас травят 5G!».

В России такие сообщения распространяет известная телеведущая Виктория Боня. «Люди, очнитесь! Нас травят. А наши дети в будущем уже не смогут иметь детей с такими последствиями, которые будут после использования таких технологий!!!», - пишет теледива на своей страничке в Инстаграм.

victoriabonya Виктория Боня раскрывает заговор

«Думаю, не за горами, когда мы узнаем всю побочку от 5G которая будет ждать наших детей! А может это та же самая стерилизация без инъекций?» - пишет она в своем другом посте.

Градус «научной» дискуссии, конечно, зашкаливает. Правда, мобильная связь 5-го поколения (подробнее о ней) еще толком не действует в России. Сети функционируют на частотах около 3,5 ГГц, а они долгое время были заняты военными и Роскосмосом. Сейчас эксперимент по внедрению нового стандарта начался в центре Москвы, но масштабное внедрение пока дело будущего.

Кислород у них не так колеблется

Но это в России. Страх перед «пятеркой» силен в Великобритании. Там действительно многие уверены, что сети 5G связаны с коронавирусом. И есть целые три версии, как именно:

- Первая и самая простая версия прямо заявляет, что симптомы COVID-19 – это результат излучения от сетей 5G. Обосновывают активисты борьбы с вышками мобильной связи это так: 5G заставляет молекулы кислорода колебаться с частотой 60 миллиардов Герц в секунду, и те не могут связаться с гемоглобином в крови человека. И пневмония развивается из-за нехватки кислорода в организме, вызванной «5G-радиацией».

Страх перед «пятеркой» силен в Великобритании. Там действительно многие уверены, что сети 5G связаны с коронавирусомФото: EAST NEWS

- Согласно второй версии, инфекция, вызванная новым коронавирусом зародилась сама по себе, а сети 5G просто усиливает ее до масштабов глобальной катастрофы.

Непонятно, правда, почему в странах, где 5G не внедрен, коронавирус тем не менее свирепствует ничуть не меньше.

- Третья версия гласит, что никакого коронавируса не существует вовсе, а все пандемия придумана для того, чтобы отвлечь людей от установки вышек 5G. А сами эти сети вредны по определению.

Причиной свиного гриппа называли 4G

Во все времена находились желающие найти вредные побочные эффекты у технических новинок. Например, в 1918 году причиной эпидемии «испанки» называли распространение радио. А в позапрошлом веке езду на паровозах с огромной скоростью кто-то считал причиной бесплодия. Но мобильным сетям здесь не везет больше всего. ВВС вспоминает, как сторонники теорий заговоров в 2003-м году вспышку SARS году связывали с распространением сети 3G. А в 2009 году причиной свиного гриппа они же называли введение формата 4G.

Доказательная база у сторонников заговора довольно проста. Например, явной уликой виновности 5G они считают тот факт, что Ухань был одним из первых городов Китая, где заработали сети 5-го поколения. Слабовато, с учетом того, что в Иране, где коронавирус проявил себя тоже довольно рано и очень жестко, нет сетей 5G. Но на Викторию Боню действует.

Все придумал пастор, любящий криптовалюту

Истерия в соцсетях дошла до того, что социальная сеть Twitter официально объявила о введении цензуры. Посты о том, что сеть 5G вызывает коронавирус, будут блокироваться. Теории заговоров развенчивают один ученый за другим, а ВОЗ не успевает делать разоблачающие заявления. Но пугающие сообщения продолжают ходить по WhatsApp.

Издание The Guardian все-таки раскопала, что первым его записал проповедник из города Лутон Джонатон Джеймс.

Он заявлял, что был топ-менеджером в одной из сотовых компаний, но стал известен тем, что яростно советовал Зимбабве использовать криптовалюту, привязанную к полезным ископаемым. А заодно консультировал Бангладеш опять же по криптовалютам. Впечатляющий список достижений. Продвинутый пастор-евангелист и записал тот самый видеоролик про пагубность 5G, после которого британцы пошли жечь вышки…

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Британские ученые опровергли, что вышки связи 5G вызывают коронавирус

Представители академического сообщества Великобритании выступили с резким осуждением появившихся в последнее время слухов о том, что вышки сотовой связи стандарта 5G способствуют распространению коронавируса. Об этом сообщает "Би-би-си".

В частности, медицинский директор Национальной службы здоровья Англии Стивен Повис назвал подобные сообщения "самым ужасным видом фальшивых новостей", а профессор микробиологии Симон Кларк охарактеризовал их как "абсолютный мусор". (подробности)