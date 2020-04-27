2020-04-27T21:57:59+03:00
Звезды

Александра Васильева в «Модном приговоре» заменит Дмитрий Дибров

Завтра Юлия Барановская и Эвелина Хромченко снимаются с новым модным судьей [видео]
Инна ФЕДОТОВА
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Васильев прошел лечение в столичной больнице «Коммунарка», у него было диагностировано двустороннее воспаление легкихВасильев прошел лечение в столичной больнице «Коммунарка», у него было диагностировано двустороннее воспаление легкихФото: Первый канал
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Во вторник 28 апреля в Москве пройдут съемки «Модного приговора»: на съемочной площадке будут работать три звезды Первого канала – Юлия Барановская, Эвелина Хромченко и Дмитрий Дибров. Дибров на ближайшие пять программ заменит Александра Васильева в роли модного судьи. Васильев прошел лечение в столичной больнице «Коммунарка», у него было диагностировано двустороннее воспаление легких. Сейчас историк моды уже выписался - дома восстанавливает здоровье. Васильев на карантине бережет силы и обещает скоро вернуться: «Попрошу моих коллег помочь мне в проведении программы. Скоро вернусь!».

Александра Васильева в «Модном приговоре» заменит Дмитрий Дибров Фото: Первый канал

Александра Васильева в «Модном приговоре» заменит Дмитрий ДибровФото: Первый канал

Как стало известно kp.ru на пять программа Васильева заменит Дмитрий Дибров, а следующие пять проведет Валдис Пельш. Дмитрий Дибров с удовольствием откликнулся на предложение стать на время модным судьей «Модного приговора»: «Женщина просто обязана оставаться красивой - даже на время карантина. Охотно подменю на несколько программ!» Валдис Пельш также не против примерить новое амплуа.

Александр Васильев с Эвелиной Хромченко и Юлией Барановской Фото: Первый канал

Александр Васильев с Эвелиной Хромченко и Юлией БарановскойФото: Первый канал

Телезрители эфир с Дмитрием Дибровым увидят уже в ближайшую среду 29 апреля. Отметим, что последнее время Дмитрий Дибров изменил прическу и стиль, благодаря супруге Полины стал выбирать более модную и стильную одежду. Ведущий программы «Кто хочет стать миллионером?» — знаток женской красоты и стиля, Дибров неоднократно вел и был в жюри конкурсов красоты и других модных «смотров». Ну а Александр Васильев на самоизоляции восстанавливает здоровье, много читает, разбирает архив и готовится к будущим эфирам.

Александра Васильева в «Модном приговоре» заменит Дмитрий Дибров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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