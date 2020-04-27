Коронавирус в Италии: гражданам разрешили купаться в море. Но в масках

СДВИГ ПО ФАЗЕ

- А вот теперь я начинаю беспокоиться! - сказал с утра муж и пошел на нервной почве белить стену в гараже в пятый раз.

Все потому, что вчера выступил свет наш Джузеппе Конте, премьер-министр. Он рассказал, чего нам ожидать от ближайшего будущего. В его устах будущее выглядело крайне смутным и неопределенным. Весь апрель в Италии только и разговоров о подготовке ко второй фазе выхода из эпидемии. Всего планируется выходить из эпидемии в четыре фазы (или этапа). Сейчас мы проживаем первую фазу, когда у нас открыли книжные магазины, канцтовары и бутики детской одежды. Штрафовать стали пореже, более того, управление полиции даже запустило акцию для детей и их родителей «Поиграй с полицией». Каждый день выдуманные персонажи-полицейские дают задание через страничку в фейсбуке, а дети должны присылать свои рисунки. Акция должна помочь наладить мосты между полицией и населением, которое переживало эти два месяца жуткий стресс при каждом выходе на улицу. Итальянцы говорили, что чувствуют себя преступниками, а к полиции появилось много претензий и агрессии.

Страна начинает выходить из эпидемииФото: REUTERS

Впрочем, по претензиям вне конкуренции Джузеппе Конте. На днях в итальянском парламенте один депутат в своем выступлении назвал его «сбежавшим из лаборатории вирусом-вредителем», и весь парламент стоя зааплодировал этому сравнению. Сразу после его выступления по сети пошли злые шутки. Например, под портретом Конте написано: «Выйти из дома может только тот, кто понял, что я сказал». Потому что не поняли даже губернаторы регионов. Губернатор Ломбардии Фонтана деликатно спросил, мол, нельзя ли использовать более точные термины. А губернатор Венето по сути негласно послал федералов и опубликовал свой личный план по выходу из эпидемии, полностью игнорируя, что говорят сверху. В Венето вторая фаза уже началась, и у них огромные послабления. А в целом по Италии начало второй фазы объявлено 4 мая, и вот с какими загадочными формулировками. Можно ходить в гости к родственникам в масках, но нельзя устраивать дома семейные собрания. Гм-м... Люди каждый день устраивают семейные собрания за столом, за обед и ужин как минимум. Парикмахерские могут открыться 18 мая, но клиентов можно принимать лишь с 1 июня, при том, что это понедельник, когда салоны обычно закрыты, а 2 июня — национальный выходной в честь государственного праздника. Магазины могут открыться, но в часы пик, когда люди выходят на улицу гулять и собственно по магазинам, должны быть закрыты. Смысл их тогда держать открытыми, когда никого нет? Бары и рестораны могут открыться, но только на вынос, а по-настоящему можно зайти выпить кофе у стойки - лишь с 1 июня. Рестораны должны будут установить перегородки из плексигласса. А также вероятно, автомобили автошкол тоже должны будут плексигласом отгородить студента, инструктора и экзаменатора. Непонятно, нужно ли будет устанавливать плексиглас на супружеском ложе, шутят итальянцы. Лишь один пункт очень четкий и понятный — уже с 27 апреля можно открыть стройки, причем первым пунктом — можно продолжить строить тюрьмы. Веселуха! Кроме того, по-прежнему только один член семьи может сходить за продуктами, вдвоем нельзя. Начнет ходить транспорт, но в автобусе должно быть не более 16 человек. А! Похороны разрешили! Но не больше 15 человек.

Бары и рестораны могут открыться, но только на вынос, а по-настоящему можно зайти выпить кофе у стойки - лишь с 1 июняФото: REUTERS

КАРАБИНЕРЫ И ЦЕРКОВЬ

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/768483" frameborder="0"></iframe> Останься дома.Ну вот и настало время, когда каждый может спасти мир, просто не выходя из дома

Большую напряженность создает тот факт, что закрыты церкви. Итальянцы начали громко говорить о том, что попираются их конституциональные права. Весь Великий Пост они просидели безвылазно, ни свечку не поставишь, ни на исповедь не сходишь. Пасху тоже дома встретили. Папа Римский в одиночку периодически является на экранах с озабоченным молящимся лицом. Но почему нельзя открыть церкви, - задаются вопросом итальянцы. Некоторые коммуны разрешили проводить службы. Но не тут-то было. В сеть попало видео из соседней коммуны. Идет месса, старенький священник совершает таинство, и вдруг в разгар службы в кадр входит полицейский и по хамски его перебивает. Священник не останавливается, тогда карабинер идет прям к алтарю и прерывает его. Священник в шоке, говорит, вы что творите, я веду службу. И продолжает читать молитвы, не обращая внимания на окрики полицая. Службу он довел, хотя прямо перед его глазами выводили весь клир и пять верующих, которые присутствовали на мессе. В храме 300 кв. метров, все сидели на большой дистанции и были в масках. Лидеры мнений тут же растащили такой жирный повод выступить. Скандальный политик и культурный деятель Витторио Сгарби посвятил ему целую программу, называя карабинера фашистом. И заодно всех, кто сейчас руководит страной. Понятно, что итальянцев такое бесцеремонное, неуважительное отношение к самому святому, к церкви, сильно покоробило и возмутило.

Штрафовать стали пореже, более того, управление полиции даже запустило акцию для детей и их родителей «Поиграй с полицией»Фото: REUTERS

МАСКИ, КУПИ МАСКИ

В апреле нам пришла материальная помощь — 600 евро. Ее дали не всем, а только предпринимателям. Но этого, конечно, очень мало. С учетом всех потерь, упущенной выгоды за два месяца, и с учетом будущих потерь, ведь очевидно, что в ближайший месяц малый бизнес не начнет восстанавливаться. Многие частники открыто говорят, что уже не откроются. Не на что. Мы сейчас проедаем все свои запасы. Что будет с рынком, тоже непонятно. Денег в экономике нет. Предприниматели от бессилия пишут простыни у себя в фейсбуках и ставят ролики на ютубе, рассыпаясь в угрозах добраться до руководства страны, ведь терять им уже нечего. На музыкальном итальянском языке, с их вежливой маской на лице, это все выглядит комично и мило. Но за этой ширмой - трагедия. Они напрямую угрожают суицидами и беспорядками. И пока одна часть предпринимателей истерит, другая перепрофелируется. Несколько знакомых за эти дни позвонили, предлагая медицинские маски крупными партиями. Присылают каталоги, готовы рассказать аки заправские медработники о преимуществах одной над другой. Бизнес сейчас можно делать либо на масках, либо на плексиглассе.

Всего планируется выходить из эпидемии в четыре фазыФото: REUTERS

А что же с вирусом? Он отходит, показатели каждый день снижаются. В пик каждый второй тест был положительным, сейчас каждый 20-й. Этому помог карантин и... погода. Все доктора подтверждают, что витальность вируса упала, он стал как бы слабым. У нас на севере температура воздуха в среднем 20-25, и много солнца. А на юге и того теплее, там уже можно купаться. Кстати, Конте разрешил купаться тем, кто живет у моря. Но в масках, конечно. Это отдельный повод для шуток.

Кстати, Институт здоровья в Риме проанализировал данные и сделал вывод, что согласно симптоматике эпидемия коронавируса уже бушевала в Ломбардии в январе. Но тогда не делали тесты, не знали, что это оно. именно поэтому, когда их начали делать, каждый день был такой прирост.

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Разудалые флешмобы захватили Италию. Газета Ла Репубблика даже новую рубрику основала - «Италия у окна». В ней рассказывается о том, какие еще акции и когда пройдут, во сколько выходить на балкон и что делать. Видео да фотографии с прошедших флешмобов. Премьер-министр Конте сказал, что очень расстроган таким проявлением итальянцев и просит продолжать петь гимн в 6 вечера. Везде подчеркивается, что это итальянский способ справиться со страхом. Потому что страха действительно много. (подробности)

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Теперь разговоры с друзьями по телефону развиваются примерно по этому сценарию. У всех появился кто-то, кто заболел, кого забрали, у кого-то есть умершие. Возле госпиталя на лавочке сидит человек. Он крутит в руках бесполезную маску. Он сидит в позе обреченного мыслителя, который все потерял. (подробности)