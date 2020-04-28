Брат Владимира Кузьмина Александр: «Жена Володи привела его в кришнаитство и нас поссорила»

В конце прошлого года рок-исполнитель Владимир Кузьмин оставил возлюбленную яхтсменку Светлану Карпухину и вновь сошелся с прежней женой Катей, с которой развелся два года назад. Его брат Александр Кузьмин поддержал Светлану и недавно вступил в открытую конфронтацию с вернувшейся супругой рок-певца.

- У нас в семье всегда были прозрачные отношения. Я никогда не ругался с братом, зачем? Но, к сожалению, после того, как в его жизнь ворвалась его жена Катя, наши отношения изменились и в результате испортились, - говорит «КП» Александр Кузьмин, музыкант, младший брат Владимира Кузьмина. - Полжизни я был рядом с братом, мы все делали вместе. Да, Володя помогал мне материально, но не за то, что я его брат или за красивые слова, а за мою работу, которую я делал для него, за то, что я, в свою очередь, помогал ему.

Дело вот в чем: многие не знают, как создавалась группа «Динамик» и как появилось имя певца Владимира Кузьмина. На протяжении многих лет я посвящал свои бессонные ночи продвижению группы “Динамик”, распространял бобины и кассеты, был предан брату во всех жизненных косяках. В самые трудные минуты я был его главной поддержкой и опорой на его сложном творческом пути.

Александр Кузьмин сегодня с новой возлюбленной.Фото: Личный архив

Однажды, когда мы были совсем молоды, прогуливаясь по Питеру, Володя сделал мне предложение.

Он сказал: “Давай ты мне будешь помогать, и мы раскрутим меня как сольного артиста, а когда я поднимусь, я буду помогать тебе”.

Я, не раздумывая, согласился, ведь он же мой брат и «один в поле не воин», а вместе мы - мафия. Как говорится, годы шли, план выполнялся.

А сейчас получается, что из-за женщины (его нынешней жены) мы забыли, что мы с ним одной крови. Я считаю, что это не правильно. Женщины коварны и могут своей любовью завести под монастырь любого мужчину. Слава богу, что под монастырь Володю никто не подвел, а вот под кришнаитство, кажется, уже он попал. И все это из-за Кати. Наверное, в этом одна из главных причин, почему Катя меня невзлюбила. Ведь я пытался донести до брата, что все эти веры могут управлять человеком не в нужную ему сторону, несмотря на то, что каждая вера несет свою правду, добро и ценности. Никто меня не слышит и расценивает мои добрые намерения с отрицательной стороны. Может быть когда-нибудь мой брат, наконец, это поймет.

Братья Кузьмины за работой в 80-е годы.

Мне абсолютно невыгодно с Володей ругаться. У Володи, как и у меня, было много женщин. Со всеми его женами, законными или гражданскими - Аллой Пугачевой, Верой Сотниковой, Татьяной Артемьевой, Светланой Карпухиной - мы были друзьями. В отличие от нынешней его жены Кати, все эти прекрасные умные женщины - успешны.

Катя – иное… Она никогда не работала. Она всегда была настроена против меня. Почему?

Единственное, о чем я могу догадываться - Катя переживает, что я могу выдать ее тайны… Никогда у меня не было желания оставить брата без любви и ласки. Видя некоторые неправильные движения со стороны приближенных к брату лиц, я всегда старался до него донести правду, на которую он, возможно, закрывал глаза. Все это беспокойство родственное, аналогичное заботе матери о сыне или наоборот, как в любой семье.

Что касается сомнительных высказываний с его аккаунта в мой инстаграм, то я знаю своего брата, и если он захочет мне что-то сказать, он не станет стесняться, писать юношеским языком в социальных сетях, а просто позвонит мне и скажет сам. Кстати, некоторые его поклонники и знакомые сомневаются, что Володя может перемывать мне кости в социальных сетях.

Супруга моего брата обвинила меня в лежании на калифорнийском солнышке на протяжении 20 лет. Это смешно. Я жил нелегкой жизнью американского эмигранта, занимался музыкой, работал и с музыкантами, и на других всевозможных работах. Я написал более 250 песен, все они висят на музыкальных ресурсах в открытом доступе под именем Александр Кузьмин и моим прежним псевдонимом Саня Диегов. Я написал не меньше песен, чем мой брат, но я никогда их не публиковал, а в России работал на своего брата. Некоторые из моих песен поет Николай Басков, Сумишевский, Кальянов и даже мой брат Владимир Кузьмин.

Но я этим не кичусь, я сочиняю только для себя и близких друзей в отличие от других музыкантов.

Молодые братья на сцене.

Я делаю все сам. Я записываю все сам, как и сочиняю музыку и тексты. У меня своя студия, которую не доверяю никому.

Мои проекты и песни звучат на радио в США. По музыкальному образованию я дирижёр оркестра. Работал в достойных организациях, в филармонии, имел массу ведущих партнеров и громких имен, задействованных для продвижения группы “Динамик”.

Имел замечательный проект под названием “ДинаMix”, состоящий из сильнейших музыкантов.

Мы вместе с Володей поднимали группу “Динамик”, вместе записывали знаменитые хиты, создавали аранжировки. Он всегда советовался со мной и прислушивался к моему мнению. Поэтому та слава, которая постигла моего брата, отчасти и моя заслуга.

Сейчас пришло время об этом рассказать.

Я очень люблю своего брата, и мне безумно жаль, что между нами пробежала черная кошка. Между братьями, сестрами, родственниками такое часто бывает и, как правило, потом их сближают какие-то значимые события, и, не дай бог, беда.

Время собирать плоды

- Что касается моей новой возлюбленной Наташи, то у нас с ней много общего, мы работаем по музыкальным проектам, - продолжает Александр Кузьмин. - Наталья Васина является моим концертным директором, администратором и моей гражданской женой. Именно поэтому она занимается мной, как музыкантом, следит за моими социальными сетями, общается с корреспондентами и с телевизионщиками, то есть, выполняет свои рабочие задачи. Кстати, это она настаивает на регистрации прав на мои песни в авторском сообществе, на участии в телепередачах, в организации моих концертов и многом другом. Она считает, что богатое творческое прошлое нельзя скрывать от поклонников, а все забытые и нерассказанные истории пришло время начать открывать людям.

В наших запланированных и уже внедрившихся в действие музыкальных проектах участвуют известные люди, артисты, музыканты, авторы песен, продюсеры и другие.

До Наташи ни одна моя супруга не поддерживала меня в творчестве и не занималась мной, как артистом. Для любого мужчины важно, чтобы его женщина была не только его любовницей, но и другом, поддерживающим его интересы. Возможно, настал и мой черед выйти из тени.

К слову, для брата к его юбилею мы приготовили сюрприз. Но это пока тайна. Желаю всем мира, добра и любви.

Ваш покорный слуга, Александр Кузьмин.

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