«Пошейте сами или купите при входе за 30 рублей»: супермаркеты Москвы решили не пускать покупателей без маски

Дополнительные ограничения вводят московские супермаркеты – теперь за покупками только в масках. Покупатели отрицательно восприняли новые нормы, потому что в аптеках их по-прежнему нет в свободной продаже. В сети «Глобус» сказали, что проблем нет – можно купить у них на входе за 30 рублей.

- Фактически сделали платный вход в магазин? – стали размышлять в соцсетях.

- Наши покупатели могут использовать собственные одноразовые или многоразовые маски, а также иные средства защиты органов дыхания (платки, шарфы), - поспешили успокоить в сети гипермаркетов «Глобус».

Представители магазинов сказали, что маски для покупателей – это следующий шаг по внедрению мер безопасности. Однако покупатели посчитали такой шаг самоуправством. И стали интересоваться, как будет проходить продажа масок перед входом: безопасно ли это? На что в «Глобусе» говорят, что маски выдаются из специального контейнера с помощью продезинфицированных щипцов (бесконтактно).

В соцсетях обсуждалось введение масочного режима и в сети супермаркетов «Billa». Однако в компании дали опровержение.

- В своей работе по предотвращению распространения коронавирусной инфекции мы руководствуемся рекомендациями Роспотребнадзора, в которых не содержится требований по обязательному ношению масок посетителями продуктовых магазинов. Информация о том, что посещение наших супермаркетов возможно только при наличии защитной маски, не соответствует действительности, - сообщили в сети супермаркетов.

Мнение юриста Александра Карабанова:

- Позиция владельцев магазинов точно незаконная, потому что правила посещения общественных мест регулирует Роспотребнадзор. Упоминание о необходимости покупать маски, как одно из условий посещения магазина, является навязанной услугой. И это явно требование, выходящее за рамки принятых государственными органами мер. Владельцы магазина не могут самостоятельно расширить ограничительные меры.

Представители магазинов сказали, что маски для покупателей – это следующий шаг по внедрению мер безопасности. Однако покупатели посчитали такой шаг самоуправством.Фото: Артем КИЛЬКИН

Кстати

Не стойте слишком близко

В столичных магазинах за три недели карантина выявили 504 нарушения по обеспечению социального дистанцирования.

- Общая сумма штрафов может составить от 37,52 млн до 105,2 млн рублей в зависимости от решения суда, - рассказал руководитель Департамента торговли и услуг города Москвы Алексей Немерюк.

В магазинах также должны быть защитные пластиковые экраны у касс, должна проводиться регулярная дезинфекция помещений, сотрудники должны использовать маски и перчатки.

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