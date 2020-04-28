Вместо раздачи денег в России могут ввести продуктовые карточки для бедных

Как помочь народу в разгар коронакризиса – главная тема для экспертов всех мастей. И все чаще звучат мысли ввести продуктовые карточки. Разбираемся, почему в 2020-м ожил призрак советского дефицита, и помогут ли талоны на еду тем, кто потерял работу.

НЕУЖЕЛИ ПРАВДА ХОТЯТ ВВОДИТЬ КАРТОЧКИ?

Официально о таких мерах не объявлено. Но с поддержкой этой идеи выступил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин:

- Нужно бросить большие силы, в том числе, возможно, ввести дополнительные продовольственные выплаты для наиболее бедных граждан, которые не получают финансовые ресурсы и помочь им на это время какими-то просто натуральными продуктами.

Человек, 11 лет проработавший министром финансов, просто так говорить не станет.

А производители и поставщики продовольствия обратились к властям с открытым письмом, чтобы те на время коронакризиса ввели продуктовые карточки. По их расчетам, 10 млн россиян должны получать по 10 тысяч рублей ежемесячно до конца года.

ВСЕ ТАК ПЛОХО, ЧТО БЕЗ ЭТОГО НИКАК?

Карточки на продукты мгновенно вызывают в памяти времена тотального дефицита позднего СССР. Но то, о чем говорят сейчас экономисты, - прямо противоположенный инструмент.

В Союзе с помощью талонов боролись с дефицитом: товаров не хватало, поэтому власти старались следить, чтобы все досталось поровну. Сейчас же эксперты говорят о том, что нужно поддержать людей, чьи доходы упали. То есть на прилавках супермаркетов полно снеди, но многим купить ее уже не на что.

Такая мера поддержки распространена во многих странах Запада. Например, в США миллионы людей получают деньги на покупку еды.

КАК ЭТО БУДЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ?

Изобретать велосипед чиновникам не надо. Достаточно стряхнуть пыль с программы адресной продовольственной помощи малоимущим – по сути те же карточки. 5-6 лет назад ее активно продвигал Минпромторг.

- Это наша мечта. Но сказать, будет ли принято решение, достаточно сложно, - признавался в июле 2016-го глава ведомства Денис Мантуров.

Решение приняли, но отрицательное.

Идея была простая: дать наиболее бедным слоям населения денег, чтобы они закупали на них продукты российского производства. И люди сыты, и фермеры с прибылью.

Проект разрабатывали детально. В частности, определили, что в основе рациона людей, живущих за чертой бедности или где-то неподалеку, лежат крупы, макароны и картошка. Свежих овощей, а тем более фруктов, мяса и рыбы в таком меню немного. Поэтому предлагалось дать право малоимущим оплачивать карточками только скоропортящиеся продукты российского производства.

В 2018-м затраты бюджета оценивались в 335 млрд рублей, а рассчитывать на помощь могли бы чуть больше 19 млн человек.Фото: Олег УКЛАДОВ

Обналичить деньги было бы нельзя, как и скопить – неиспользованные рубли, по задумке чиновников, «сгорали» бы через месяц. Да и не рубли бы это были: на специальные карточки предлагалось переводить некие баллы, потратить которые можно было бы только в присоединившихся к программе магазинам. Как сейчас на дверях можно увидеть наклейки, свидетельствующие о том, что в торговой точке принимают Visa или MasterCard, так же приклеили бы и объявление о продуктовых карточках.

В месяц на такую карточку переводили бы тысячу-полторы (на разных этапах разработки проекта озвучивались разные цифры). Когда все твои доходы 10 тысяч рублей, это не так уж мало.

В 2018-м затраты бюджета оценивались в 335 млрд рублей, а рассчитывать на помощь могли бы чуть больше 19 млн человек.

ЭТО СРАБОТАЕТ?

Сложно сказать. В некоторых регионах раньше проводили эксперименты с противоречивыми результатами.

В 2013 году в Кирове многодетным семьям в рамках программ «Покупая вятское» на карты перечисляли по тысяче рублей в месяц. Если деньги тратили в соответствии с правилами программы (в нужных магазинах на нужные товары), в следующем месяце приходил очередной перевод. 7,4% семей потратили деньги по своему усмотрению, не получив потом никакой компенсации. Кто-то даже снимал с карты всю сумму, хотя власти специально установили огромные проценты для этой операции. Но большинство все-таки отоварились как положено. Правда, местным производителям радости от этого было мало: доля покупок по программе в их обороте составила десятые доли процента.

В 2015 в Саратове громко анонсировали введение продуктовых карточек. Правда, скоро выяснилось, что положены они только жителям пары районов, прилегающих к одному из городских рынков – только там на них можно было затариться. Инициатором программы стал местный депутат и хозяин того самого рынка. Выдавали карты многодетным и семьям с детьми-инвалидами. По сути они представляли собой персонализированные скидки - по ним можно было купить овощи, фрукты, молочку на 10-20% дешевле.

ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ ПРОСТО РАЗДАТЬ ВСЕМ ДЕНЬГИ, КАК В ЕВРОПЕ?

- В России невозможно осуществлять сплошные выплаты всем гражданам с невысоким уровнем дохода. Государственные структуры не обладают такой персонифицированной информацией и не имеют каналов доведения денег до каждого гражданина, – объяснил бывший заместитель председателя Банка России Сергей Алексашенко.

То есть тем, кто и так получает субсидии от государства, деньги дать легче. А вот если вводить какой-то новый критерий, то тут возникнут сложности.

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