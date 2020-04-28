"Хочу, чтобы боль притупилась": рыдающая актриса Раиса Рязанова рассказала о последних часах жизни сына

Актриса Раиса Рязанова, полюбившаяся миллионам россиян после выхода на экраны фильма Владимира Меньшова "Москва слезам не верит" (в культовой саге она исполнила роль Тоси, тихой и скромной третьей подруги-провинциалки, у которой сложилось семейное счастье), три месяца назад похоронила единственного сына Данилу Перова. По словам убитой горем матери, теперь боль никогда не покинет ее сердце. 75-летняя артистка раскрыла подробности смерти 51-летнего наследника.

Раиса Рязанова всегда была очень близка со своим сыном Данилой Перовым. По ее словам, она и наследник "говорили глазами", были связаны "пуповиной", и это было больше, чем любовь. Раиса Ивановна впервые решилась рассказать о последних часах жизни единственного наследника. До этого дня близкие артиста скрывали подробности его смерти.

Утром 21 января 2020 года Данила позвонил ей, спросил, как дела. Трагедии ничто не предвещало. Однако ближе к ночи мужчина пожаловался жене Алене, что ему холодно. Супруга пошла делать горячий чай, а когда вернулась, то поняла: муж ее не узнает.

"Он еще не лег спать. Это мне рассказала его жена Алена. Пока она делала чай, он захрипел. «Я влетаю, и по глазам вижу, что он меня видит, не осознает. И я давай звонить в скорую». Скорая приехала через семь минут. Приехала и сказала, что уже поздно. И человека нет", - поделилась рыдающая Рязанова в эфире программы "Судьба человека". Причиной преждевременной кончины Перова стал тромб.

Данила Перов почти четверть века проработал в театре "Содружество актеров Таганки".Фото: кадр из фильма

На протяжении всей передачи звезда картины "Москва слезам не верит" рыдала, а ведущий Борис Корчевников, как мог, успокаивал убитую горем женщину.

Телеведущий показал гостье видео с Перовым и его сыном Андреем, которое было записано актером незадолго до юбилея матери. Как оказалось, Корчевников хотел обнародовать этот ролик во время праздничного выпуска с Рязановой еще в 2019 году, когда Раиса Ивановна отметила 75-летие. Однако тогда в студию пришло столько желающих поздравить именинницу, что видео с Перовым так и не удалось включить в эфир.

"Мамочка, дорогая, я тебя уже столько раз поздравлял, много-много лет подряд и еще, надеюсь, не раз поздравлю. Наверное, ты уже выучила все слова, которые я тебе говорил за эти годы. Опять повторюсь. Желаю тебе красоты несусветной, которая у тебя всегда была. Здоровья тебе железного, которое у тебя почти всегда было. Как сын, любящий тебя нежно, я тебе очень желаю, пожалуйста, поменьше напрягайся", - пожелал Данила.

Рязанова попросила Бориса передать ей эту запись. "У меня сейчас такое состояние, которое бы я ни знакомым, ни близким, ни родным, ни врагам не пожелала никогда. Сказать, что мне тяжело - ничего не сказать. Наваливается такая тоска, которую объяснить нельзя. С ней надо прожить, наверное, долго. Просто хочу, чтобы боль не забылась - нет, такое не забывается. Хотя бы притупилась", - говорит она.

Сейчас прийти в себя после обрушившегося на нее горя Рязановой помогаю любимые люди - внук Андрей и невестка Алена, с которой ее сын прожил 30 лет. По ее словам, родные о ней не забывают. "Мне внук часто звонит. Спрашивает, как дела. Я ему говорю: «Жива пока». Как-то хочется пожить побольше за сына. Не знаю, как получится", - отметила актриса.

Звезда сообщила, что они до сих пор не отошли от трагедии. "Алена рыдает, Андрюшка держится", - поведала Рязанова.

Данила Перов почти четверть века проработал в театре "Содружество актеров Таганки". Как сказала Рязанова, проститься с сыном пришли многие актеры. "На похоронах были сказаны очень теплые слова в его адрес. Данила играл почти в каждом спектакле. Он никогда не болел. Ему нельзя было только курить. С детства у Дани была астма. На пыль, на книжки, на цветы", - заметила артистка.